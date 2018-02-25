河北省委传达杨晶问题：自觉当好首都政治护城河

原标题：河北传达杨晶问题：坚决与错误言行斗争，当好首都政治护城河

2月24日晚，河北省委召开常委会扩大会议，传达学习中共中央关于对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报。与会同志一致表示，坚决拥护党中央对杨晶同志严重违纪问题的处理决定，坚决贯彻党中央提出的各项要求，坚决落实党中央全面从严治党重大部署，进一步增强同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的政治自觉、思想自觉和行动自觉。省委书记王东峰主持会议并讲话。

会议指出，杨晶同志严重违反政治纪律和政治规矩、廉洁纪律，造成了恶劣的社会影响和后果，为我们敲响了警钟，要深刻反思，汲取教训。全省各级党组织和广大党员领导干部要切实增强“四个意识”，提高政治敏锐性和政治鉴别力，严守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，对党绝对忠诚，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。省级领导干部要率先垂范，始终做到头脑清醒、立场坚定，坚决与错误言行进行斗争，坚决维护和捍卫习近平总书记在党中央和全党的核心地位，自觉当好首都政治“护城河”。

会议强调，要加强党性修养和党性锻炼，始终坚守廉洁自律底线，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，不断提高政治觉悟和思想境界，坚持交往有原则、有界限、有规矩，自觉防止被“围猎”，对权力始终保持一颗敬畏心、平常心，坚持清清白白做人、干干净净做事、坦坦荡荡为官，在各种场合和工作中经得起考验。要注重端正家风家规，始终保持高尚道德情操和健康生活情趣，从严教育、管理、监督子女亲属和身边工作人员，始终做到廉洁持家。要自觉践行党的宗旨，严格落实中央八项规定精神和实施细则，坚决反对特权思想和特权现象，自觉践行以人民为中心的发展思想，始终把人民利益放在至高无上的地位，牢记“两个务必”，坚持“三严三实”，认真贯彻党内监督条例，习惯在监督和约束的环境下工作和生活，树立领导干部的良好形象。

会议强调，要以中央巡视组巡视河北为契机，自觉接受中央巡视组的监督，全力做好支持配合工作，充分发挥巡视利剑作用，从省委常委做起，从省级领导班子做起，全面深入查找存在的突出问题，坚持边巡边改，切实抓好整改落实。要强化全面从严治党政治责任，严格落实各级党委（党组）的主体责任、党委（党组）书记的第一责任人责任、纪检监察部门的监督执纪问责责任和领导班子成员的“一岗双责”，深入开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，始终保持反腐败斗争高压态势，推动全面从严治党向纵深发展。

省级现职领导同志参加会议。

来源：河北日报

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责任编辑：张义凌