国家民委传达杨晶违纪问题:干部要常检查自己言行

原标题：坚决拥护党中央对杨晶同志严重违纪问题的处理决定

2月24日下午，国家民委党组书记、主任巴特尔主持召开党组会议，传达学习《中共中央关于对杨晶同志严重违纪问题及处理情况的通报》，与会同志一致表示坚决拥护党中央决定。

会议指出，党中央对杨晶同志严重违纪问题的处理决定，充分表明了我们党坚持全面从严治党的坚定决心和鲜明态度，对维护党的纪律严肃性、管住“关键少数”、净化政治生态具有重要意义。国家民委各级党组织和全体党员干部要深刻汲取杨晶同志严重违纪问题的教训，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

会议强调，国家民委党员领导干部要加强党性修养，经常对照党章检查自己的言行，自觉遵守廉洁自律准则和中央八项规定精神，强化纪律意识和底线思维，注重家风家规，教育管理好子女亲属和身边工作人员。要高度警惕“围猎”风险，守住公私分明界限。要坚持人民立场，强化宗旨意识，坚决同特权思想和特权现象作斗争。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全力以赴做好民族工作和民委各项工作，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利而奋斗。

来源：“国家民委”微信公众号

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责任编辑：刘光博