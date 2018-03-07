全国政协委员白岩松：放纵地域歧视将使社会撕裂

原标题：全国政协委员、中央电视台节目主持人白岩松接受新京报专访 放纵地域歧视将使社会撕裂

昨日，全国政协委员、中央电视台节目主持人白岩松接受新京报记者专访，他呼吁大学建设不要将注意力全部放在“双一流”高校上，也要关注非名校的教育。同时，他正在完善关于反对和抵制地域歧视方面的建议，“如果放纵地域歧视问题愈演愈烈，会使它将来成为社会不稳定和撕裂的巨大因素”。

昨日，北京会议中心，全国政协委员白岩松接受新京报记者专访。新京报记者 陶冉 摄

回顾过去五年作为政协委员的履职经历，白岩松对自己一些提案推动了相关领域的改变感到高兴，比如设立医师节、推动全民阅读、改进政府新闻发布制度等。

白岩松说，世上本没有改变，但期待的人多了，改变就会开始出现。代表与委员就该放大这种公众的期待，让好的改变发生。

1 谈大学建设

提高非名校经费标准吸引名师

新京报：你今年的提案关注了高校领域？

白岩松：是的，我今年的提案就是建议大学建设不能光提“双一流”，还要关注非名校。我们的大学建设从“985”到“211”再到“双一流”，越来越重视名校，经费、资源越来越向这些学校倾斜。首批“双一流”高校共137所，但全国高校有2000多所，“双一流”所占的比例不大，人数同样如此。通过对一些学校的对比发现，北大公告栏上每周张贴的讲座和活动数量，可能是一些地方普通高校几年的量。排名靠前的几所“双一流”高校，每年的经费非常高，同时他们还有非常强大的“化缘”和“吸金”能力，这会让“富的更富、穷的更穷”。

新京报：在你看来，这种资源的倾斜会产生什么问题？

白岩松：我在去一些不知名的普通高校和学生面对面交流时，会感受到他们强烈的不自信。言谈举止中流露出“白老师，感谢你来我们这个小学校”的意思。有这种心理，就意味着每年有几百万的孩子在自我怀疑和迷茫中上学，甚至就这样“混”过去了。但在一些偏远的、经济欠发达的地方，也许他们是当地的核心人才，而他们的心态和在资源失衡状态下所受的教育，未来可能会让经济欠发达地区同发达地区间的差距变得更大。

新京报：面对这种情况，你觉得有关部门应该怎么做呢？

白岩松：要缩小名校和非名校之间的差距。不是不让名校发展了，而是在关注“双一流”的同时，加大对非名校的支持力度，两手抓、两手都要“硬”，而对于后者要更“硬”一点，这样才能缩小差距。

媒体之前也有报道，过去20多年间，全国各地高校从甘肃高校科研机构中“挖”走4000多人，那让甘肃的学校怎么办？所以我在提案中提到，经费方面要对非名校提高标准，另外探索扩大非名校办学的自主权，让它自主办学的空间更大；加大非名校对名师在工资待遇方面的吸引力度，而且要有很大的提高。教育主管部门在谈“双一流”时，也多谈谈非名校的教育，甚至应更多关注非名校的教育，让社会的目光不止聚焦于名校。

2 谈地域歧视

经济发达地区无权歧视欠发达地区

新京报：你今年还特别关注地域歧视问题，有什么具体想法？

白岩松：今年有一个提案早就在思考，现在还不够成熟，就是反对地域歧视、抑制地域歧视。

我能感受到地域歧视正愈演愈烈，甚至有些不负责任的媒体，本来一件事是某人伤害了某人，结果在报道时直接把个人表述成某个地方。围绕一场球赛、一个突发事件、一条八卦新闻、一起刑事案件，都能在互联网上发现大量关于地域歧视的内容。比如一场球赛结束，明明是一支球队赢了或者输了，结果网上的留言变成了对球队所在地的攻击。如果放纵地域歧视问题愈演愈烈，会使它将来成为社会不稳定和撕裂的巨大因素。

新京报：比如在网络上某些地方的人被标签化的现象？

白岩松：对，难道经济发达地区就拥有对经济欠发达地区歧视的权利吗？难道经济出现衰落就要成为被歧视的理由吗？其实稍微熟悉历史的人都知道，没有各地区的巨大贡献就没有新中国建设的起步。

如果纵容歧视，可能在这个领域里你歧视别人，在另一个领域你反而会被别人歧视。比如说你有地域歧视思想，可能在另一个领域里你会遭受性别歧视；如果我对别人有性别歧视，而在另一个领域里可能就会遭遇年龄的歧视。

新京报：关于地域歧视还有一种现象，可能我们在无意中提到某个地方发生一件不好的事情，有些人就觉得是故意搞“地域黑”，你怎么看待这个问题？

白岩松：这就说明地域歧视已经成为一种常态现象，人们开始自我保护了，我不认为这是一种好的现象，而是一种恶性循环的形成。

3 谈委员履职

委员应通过媒体和公众放大声音

新京报：你从2013年开始担任全国政协委员，怎么评价自己这5年来的履职表现？

白岩松：如果政协委员被问到过去5年做了什么，回答说什么都没做、是抱着学习的心态来的，这是委员不称职的表现。作为政协委员，首先要通过提案推动一些事情的改变。过去5年，我两次提出为医生设立节日，去年国务院批复将每年8月19日设立为“中国医师节”；我两次提出关于政府新闻发布制度的改进建议，现在不仅是政府新闻发言人领域，在政务公开制度建设方面也发生了很大改变，包括今年两会首次设立的“部长通道”“委员通道”等。

但我想说的是，不单是因为我的提案起到了改变的作用，而是提案纳入到了“声音”之中，成为推动改变的一部分。要问我上一届的履职感受，我觉得功成不必在我，但功成应该有我。政协委员和人大代表要有一种精神，就是要聆听大家期待的声音，然后把它放大、变成现实。

当然我的提案算成功率比较高的，发生了很多变化，但是也有没“变现”的。

新京报：你提到今年两会新设的“代表通道”“委员通道”，怎么看待这种形式？觉得他们表现得怎么样？

白岩松：对很多事情，大家都应该有一种“长跑”的视野，变化是一步一步来的。过去两会上记者们围追堵截，我作为记者参与两会直播，记得一个细节，一位部长回头说：“还追呀，我去卫生间。”但现在有了“部长通道”，部长在那儿排队等着，有的部长超时了还想继续说，结果被“撵”走了。这个变化很大，记者从过去的“游击队”，到有了采访的“根据地”。

从这个变化中，还可以看到政务信息公开方式的改变，有了这些通道，两会的信息发布也更加制度化常态化。还有一个作用就是倒逼代表和委员考虑怎么和公众更好地沟通，要提升能力、说得更好，在更短时间内传递更多有含金量的内容，用民众更喜闻乐见的语言表述。

新京报：你怎么看政协委员的身份和职责？

白岩松：很多代表和委员的议案、提案之所以能产生作用，一部分是因为通过媒体公开汇集了更多声音，施加推动力，最终促成事情的改变。我觉得政协委员要学会通过与媒体、公众的交流来扩大声音，产生更大的效益。这种声音不一定每次都对、每次都能立即产生改变，但假以时日，可能有想象之外的效果。

新京报：还有些目前没落地的提案怎么办？

白岩松：继续吧！

新京报记者 王梦遥

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责任编辑：霍宇昂