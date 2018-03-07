杨氏太极拳第五代传人:太极拳不能实战是大错特错

原标题：杨氏太极拳第五代传人、全国政协委员杨振河：太极拳不能实战是大错特错

来源：法制晚报深读微信公众号

“杨式太极第五代传人”、“太极拳全能冠军”……杨振河在武术界名气不小。在2018年全国“两会”期间，全国政协委员、国家级非物质文化遗产杨氏太极拳传人、永年杨振河太极国术馆馆长杨振河接受了法制晚报·看法新闻记者的专访。他说，太极拳不能实战是“大错特错”。

谈“传承” 需要超人的能量和付出

法制晚报·看法新闻：近年关于太极拳有一些争议，您怎么看？

杨振河：太极拳的发展是两条腿走路，一条腿是搞文化、健身，这个群体非常大。另外一条腿就是以传统的方法培养徒弟、搞传承，这个群体很少，而且必须是从小就培养。要往健身这条路上走很省力很轻松，要想传承下去是很费劲的。

法制晚报·看法新闻：“传承”的具体意思是什么？

杨振河：功夫，“内三合外三合”，腿功等，太极拳是不用力也要把你的力抖出来，可以说是以静制动，四两拨千斤的文化。要按传统的方法教，老人都不练了，也练不了。

法制晚报·看法新闻：您觉得太极拳会不会失传或者现在已经失传了？

杨振河：失传倒没有，但市场越来越小。不管是内家拳还是外学拳，都是学海的工程，需要超人的能量和付出，才能进入竞技搏斗。

谈“格斗” 太极拳完全可以“实战”

法制晚报·看法新闻：近年，有些人认为太极拳是“骗人”的，您怎么看？

杨振河：说传统太极拳是假的，这个就错了。就文化层面讲，喜欢的人挺多，因为大家都喜欢身体健康。但实练的人很少。收徒也一样，有些人是为了商业操作，而不是真正学功夫，也吃不了那个苦。

法制晚报·看法新闻：会有多苦？

杨振河：李小龙练功多苦大家都知道。只要是搞竞技，寿命都会缩短。只有适中，才能长寿。

法制晚报·看法新闻：在太极拳界，有没有能运用到实战中的高手？

杨振河：有。只有单传，自己的家里人，或者特别迷这个的，才可以传承，不迷、普通的爱好者不管用。

谈“收徒” 人品不好不收

法制晚报·看法新闻：古代的拳师和现代的拳师有何不同？

杨振河：古代当老师的一辈子教十个八个学生都算水平相当高的，现在老师动不动就是几百人几千人，都拜师，这个含金量差多了。

法制晚报·看法新闻：您收徒有什么标准？

杨振河：教徒弟过程中，人品不行别收。我的300多名徒弟里大部分都是搞传承的，就是当教练的，我是培训教练的，健身的我不教，追求技术的可以教，想商业运作的，不教，要不然就坏了。

法制晚报·看法新闻：您觉得您的功夫到第几层了？

杨振河：不能论层，如果按传统的方法，就得投入时间，有高超的天赋，有上辈传下来的方法，有时间去投入，就能练成。

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责任编辑：张玉