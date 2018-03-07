财政部:根据居民生活消费水平变化上调个税起征点

原标题：定了！财政部说会根据居民基本生活消费水平变化上调起征点

“提高个人所得税起征点”写入政府工作报告引发广泛关注。7日上午，财政部副部长史耀斌在十三届全国人大一次会议记者会上表示，起征点提高到什么程度，将根据居民的基本生活消费水平的变化来提出政策性建议。

史耀斌说，此次个人所得税改革有两大内涵值得关注，除了提高起征点，另一个内涵是前所未有的，即增加了专项扣除，首选重点就是子女教育、大病医疗等老百姓最急需最关切的方面。“当然，我们还会根据实际的情况来最后具体确定专项扣除项目的规模和数目。”

“此次个人所得税改革还要改革完善个人所得税的征税模式。”史耀斌说，改革会将分类税制转化为建立起综合与分类相结合的个人所得税税制，这也是世界上通行的个人所得税征税模式。

“我们会将一些劳动性所得，比如说工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等作为综合所得合并起来，然后再确定一个基本减除费用，大家称之为起征点，再进行征税。”

史耀斌说，改革旨在更好体现税收公平，体现调节收入分配的作用。改成综合与分类征收的税收模式后，综合性征税的项目会按年汇总来进行综合征税。

史耀斌表示，下一步将加快启动税收改革方案，同时启动个人所得税的修法，把所有的改革要素通过税法的修订最终确定下来。“相信通过这些改革，能够使个人所得税纳税人的税负更加合理，同时也更好地显现个人所得税调节收入分配，促进社会公平的积极效应。”

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责任编辑：张建利