刘永富回应7.3亿扶贫资金被挪用：发现1起查处1起

原标题：为何有7.3亿扶贫资金被冒领挪用？国家扶贫办主任答南都记者问

国务院扶贫办主任刘永富。

3月7日15时，南方都市报记者吴斌在会上向国务院扶贫办主任提问。

南都讯 3月7日15时，十三届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请国务院扶贫办主任刘永富就“打好精准脱贫攻坚战”的相关问题回答中外记者的提问。

南方都市报记者吴斌就去年国家追回7.3亿元被虚报冒领、挤占挪用的扶贫资金这一现象提问，成为今年的全国两会上，南都第三个获得提问机会的记者。

有何措施避免扶贫资金被虚报冒领，挤占挪用？

南方+、南方都市报记者吴斌：我注意到去年有7.3亿扶贫资金被发现虚报冒领，挤占挪用，请问怎么看待这样的一个数字？为什么会存在这么严重的问题？有没有什么制度措施可以避免，让扶贫资金发放可以更到位、有效、及时？

现在把扶贫的“权限下放到县”

刘永富：扶贫的物质基础就是钱，钱必须要管好用好。以前钱不多，脱贫攻坚战以来，总书记要求扶贫的投入要与打赢攻坚战相适应。所以，我们这几年扶贫资金大量地增加。

比方说，财政专项扶贫资金，就是最小范围的资金。2012年的时候，全国不到500亿，去年就到了2000多亿，整合资金3000多亿，所以，现在扶贫资金总量不少。扶贫资金从中央到村，光贫困县就几百个，贫困村有十几万个，面很广，环节也多，加强监管始终是一个问题。在这中间，也确实发现了不少的问题，有贪污浪费的，有优亲厚友的，有挤占挪用的。

在以前，中央定资金、定方向、定比例，省里定项目，这样效率很低，经常出现打酱油的钱不能买醋。所以，现在我们做了一些改革，就是把权限下放到县，中央的钱在全国人大审议通过后，一个月之内下到省里，省里接到中央的钱以后，一个月以内下到县里，要求县里尽快花出去。

但是又出现一个问题，基层有的不会干、不敢干，不会花、不敢花，也出现了这些问题。我们现在也在进一步采取新的措施，光下放还不行，放管服既要放还要管理还要服务。总理在政府工作报告中也讲了。

省市县财政分配结果将一律公开

刘永富：我们下一步准备什么新的措施呢？首先是公开，中央财政、省级财政、市财政、县财政分配结果一律公开，乡村两级扶贫资金、扶贫项目公示公告，接受社会监督。这要作为一项制度，凡是扶贫资金使用、到村到乡的扶贫项目，必须公示，接受监督。群众一监督，搞猫腻的人就会害怕。你说这么大的面，一个一个去管，成本会很高。所以，我们现在正在部署，在全国范围内进一步完善县级脱贫攻坚项目库，扶贫需要做哪些事情，需要花多少钱，先把项目编制出来，让项目等钱，不要让钱等项目，解决地方不会干、不敢干的问题。

即使是这样，还是会有胆大妄为的，没有关系，我们发现一起查处一起，绝不能让他们得到一丁点好处。扶贫的钱是不能乱花的，要让他付出代价，这一点也请大家支持，也请大家加强监督。

扶贫资金效益接受第三方机构评估

刘永富：还有一点，不光是钱不能乱花，还要把它花好。我们现在还有一项措施，要组织第三方机构去看扶贫资金使用效益到底怎么样，要有一个绩效评估。以前有这个办法，但是还不够完善，我们现在要把它做得更加好、更加完善。

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责任编辑：张玉