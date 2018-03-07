中国在解决朝鲜核问题上将靠边站？外交部回应

2018年3月7日外交部发言人耿爽主持例行记者会。

问：刚才你说，中方将为解决半岛问题发挥应有作用。你能否具体介绍中方发挥的作用？另外，一些中国问题专家担忧中国在解决半岛核问题上会被“靠边站”。中方对此有何评论？

答：我刚才已经说了，中方始终主张并积极推动各方通过对话协商解决半岛问题，主张各方通过接触增进理解、建立互信。中方对近来朝韩围绕平昌冬奥会开展的交流互动一直在给予肯定和支持，一直在给他们加油鼓劲。

长期以来，中方在半岛问题上发挥的积极和建设性作用、作出的不懈努力，得到了国际社会广泛认可和普遍赞赏。下一阶段，中方将与有关各方一道继续努力，共同推动半岛无核化和政治解决半岛问题进程不断向前发展。

责任编辑：张建利