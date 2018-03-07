原标题：重庆领导分工明确，新区委书记同步亮相

来源：长安街知事

撰文 | 高楼

日前，重庆市政府公布了最新的领导分工。五位新任副市长陆克华、邓恢林、潘毅琴、李殿勋、李明清负责的工作出炉。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，他们的分工与本人工作经历及个人特点联系紧密，并且与已经离任的五位原副市长陈绿平、何挺、谭家玲、沐华平、刘强基本对应。

陆克华原任住建部副部长，今年1月“空降”重庆，其分工与建设密切相关，包括城乡建设、交通、国土资源和房屋管理、环境保护、规划、民防工作。此前分管这些工作的陈绿平已转任辽宁省副省长。

邓恢林兼任重庆市公安局长，分管公安、司法行政、信访、政府维稳、保密工作。其前任何挺于2017年10月因严重违纪受到开除党籍、行政撤职处分。“空降”重庆之前，邓恢林担任中央政法委办公室主任兼反分裂指导协调室负责人，与何挺相比，他多分管一项“保密”工作，这在之前由原副市长谭家玲分管。

潘毅琴是一位回族女干部，出生于1963年12月，此前担任綦江区委书记。在她之前的重庆女副市长谭家玲出生于1966年2月，已经当选为重庆市政协副主席。

潘毅琴基本接手了谭家玲的分工，并承担了另一位副市长屈谦原本分管的民政、工商管理等工作。现在她现在分管民政、城市管理、文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游发展、工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管、社会科学、妇女儿童、残疾人、老龄工作。

此外，原本由谭家玲分管的卫生和计划生育工作现由屈谦分管。

李殿勋现兼任重庆市科技委主任，他分管的领域与科技密不可分，包括工业（国防工业）、信息产业、科技（知识产权）、安全监管、政府法制、中小企业、政府应急管理、煤炭工业管理、烟草工作。

此前分管工业、信息产业、科技等工作的沐华平因严重违纪被留党察看两年，行政撤职、降为副厅级非领导职务。他的另外一部分分工如人力资源和社会保障、再就业转由屈谦分管。

李明清原任南川区委书记，南川区是国家现代农业示范区、统筹城乡集中示范区，也是中华蜜蜂之乡、中国特色竹乡。李明清现在分管农业及农村、农机、水利、移民、三峡库区经济社会发展、三峡库区水环境保护和地质灾害防治、林业、扶贫开发、供销工作。

李明清的分工此前基本由刘强负责，刘强现已跻身重庆市委常委，兼任市政法委书记。

两位区委书记潘毅琴、李明清升任副部级后，其接任者于日前亮相：丁中平出任南川区委书记，袁勤华出任綦江区委书记。

丁中平是一位女干部，出生于1965年，她早年在涪陵区任职，历任区委统战部长、宣传部长和副书记。2008年，她调任重庆市妇联副主席，后出任主席，在妇联工作了近10年。如今她从妇联主席转为厅级区委书记，这种调整比较少见。

袁勤华此前担任重庆市政法委副书记、市综治班主任，他还是重庆市委宣讲团成员，曾去多个区县、单位宣讲十九大精神。

重庆主城区之一沙坪坝也迎来了新书记——市民政局原局长江涛。江涛出生于1962年，曾任大足区区委书记，2016年8月转任市民政局局长。此前担任沙坪坝区委书记的王越已经升任重庆市人大常委会副主任。

江涛的继任者也已经明确，重庆市民族宗教事务委员会原主任唐步新出任市民政局党组书记，并提名为局长人选。

责任编辑：张玉