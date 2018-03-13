哪些90后代表亮相全国两会?含游泳世界冠军叶诗文

原标题：哪些90后代表亮相全国两会？

来源：大白新闻微信公众号

正在召开的两会上，许多“90后”代表委员的亮相，引发热议。这其中，有斩获两枚奥运金牌的叶诗文、扎根脱贫一线的大学生村官程桔、凭借工匠精神实现技术突破的农民工代表邹彬、执行反恐处突任务的一等功臣赵贺……

1、人大代表叶诗文建议修改体育法

据报道，15岁那年，叶诗文“横空出世”，加冕游泳世界冠军。如今，刚过完22岁生日的叶诗文坐在了人民大会堂里，履行她作为第十三届全国人大代表的职责。那个曾经“惜字如金”、青涩的“小叶子”，换上了得体、时尚的装扮，侃侃而谈。

今年，这名清华大学法学专业的大三学生在请教了专家、老师后，带来了关于修改《中华人民共和国体育法》的建议，为学校体育发展和专业运动员保障建言献策。

叶诗文说，因为专业运动员长时间接受训练，学习基础较弱，希望国家能够对《中华人民共和国体育法》中的相关内容进行修改，补充细则，明确责任分工，给予专业运动员在升学和就业等方面优待。

“两会”开幕前，叶诗文还采访了一些小朋友，“现在中小学生的体质健康让人担忧，然而他们还告诉我有些同学很不喜欢体育，希望学校能够多建体育设施，开展丰富多样的运动项目，让学生们对体育产生兴趣。”

叶诗文补充说，目前一些学校可能因为安全原因，害怕承担风险而不开展体育活动，希望教育部门能为学校设立体育保险制度，解决学校的后顾之忧，也希望学校能够建立关于体育场地和体育活动的安全管理制度。

全国人大代表的身份对于叶诗文来说是荣誉，更是责任。本次会议，她还入选了主席团，这让她倍感振奋，也深感责任重大。叶诗文说：“我接到通知的时候很激动，感到非常荣幸。我还有很多课要补，还需要加强政治学习，多关注社会关切的问题。”作为全国人大代表中的“新生”，叶诗文兴奋地告诉记者，她非常想认识同为浙江代表团全国人大代表的前辈、国际奥委会委员李玲蔚，多向前辈讨教。

政府工作报告中对于大力实施乡村振兴战略的部署让叶诗文印象深刻。小时候，叶诗文跟着外婆成长在杭州临安的光明村。她回忆说：“那时候村里连平坦的路都没 有，小孩子玩沙子能玩一天，而大人就是打牌、打麻将。”

“但是我今年回去的时候发现光明村发生了翻天覆地的变化，村里建起了便民服务中心，还有排球场、羽毛球场、乒乓球台，大家一有空就会去活动。正是因为国家的政策，让村民能积极参与到体育锻炼中，增强了体质，提升了幸福感，很感谢国家。”叶诗文很感慨。

叶诗文代表驻地房间的桌子上放着她的泳帽、泳镜，因为每天会后她都会抽空去驻地的游泳馆游泳，保持身体状态。年底，叶诗文将参加在杭州举办的世界短池游泳锦标赛，而她更希望能够参加东京奥运会，拼尽全力再游一届。

2、大学生村官想让家乡成为旅游网红村

十三届全国人大一次会议湖北代表团媒体开放日活动刚一结束，“90后”全国人大代表程桔就被媒体记者们“包围”了起来。她的手中，是一段正在播放的全息视频短片。短片中，展示着程桔的家乡——湖北咸宁市崇阳县大市村的风土人情。

“我以前是学艺术设计的，新华社邀我合作了一个全息创意视频，视频展现了大市村的旅游资源，目前在网上点击量很高。我想以这种特别的方式为我的家乡旅游代言。”开放日上，程桔向代表们及中外媒体介绍起自己参与制作的一段特别的视频。

程桔是崇阳县大市村的村支部书记。三年前，她从繁华的都市回到偏远的大山深处，以一名“90后”白领的身份，竞选成为山乡最年轻的村支书。

三年里，在她的带领下，大市村大力发展村集体经济，新建百亩茶园和60千瓦光伏发电基地。村里的道路修好了，新的党员群众服务中心建成了，村民人均收入达1.4万元，35户贫困户、106人全部脱贫摘帽。大市村成为咸宁市首批精准扶贫出列村之一。

三年里，她从一个爱美、学设计的“小公举”，晒成了皮肤黑黑，会骑摩托车、开三轮车、善于调解邻里纠纷的“女汉子”。

近日，新华社推出长篇通讯稿件《“90后”全国人大代表程桔：小丫回村当书记，“燃”的青春更美丽》和相关融媒体视频，率先深度聚焦程桔的故事。报道发出后，引起广泛关注，许多媒体跟进采访、报道。

“我现在都不敢拿手机了，电话一个接着一个。”

程桔笑着说，“我希望能通过全息视频等这些更‘90后’的方式，吸引更多人关注我们大市村，愿意来我的家乡湖北省崇阳县看看。发展乡村旅游，是家乡人民的共同心愿。让我们村早日成为乡村旅游‘网红村’——这是我今年最想完成的‘小目标’。”

3、“95后”“小砌匠”当选全国人大代表

作为本次全国两会最年轻的“95后”代表之一，中建五局总承包公司的项目质量管理员邹彬，短短几天已经见过不知多少家媒体。这位年仅22岁、初中没毕业就跟着父辈外出打工的“小砌匠”，如今当选全国人大代表，引来诸多关注和期待。

邹彬说：“我也没想到有机会来这里履职。”自己平时很少说话，就是和砖头、泥沙为伴。但“闷”的另一面就是爱琢磨、肯“钻”。他愣是用一把小泥刀“玩”出了新境界。

16岁，别的孩子还在叛逆期、跟父母较劲的年龄，邹彬已经跟着包工头四处流转，在尘土飞扬的工地和灰浆、挑泥沙、搬砖头，从不叫苦叫累。空闲时间，邹彬偷偷模仿老砌匠的样子学砌砖。

有一次，一位老师傅回到工场时发现自己未砌完的墙凭空高出了一米多，而且质量并不比自己差。细问之下得知是邹彬的“杰作”。从此邹彬便与泥刀结下了不解之缘。

有时，为砌好一面墙，邹彬会反复推倒重来多次。看到好的“作品”，就主动上门请教，甚至将墙绘成草图带回家反复研究、琢磨。进中建五局2年多，邹彬几乎没休过假。就这样一门心思地钻研，邹彬的手艺日益娴熟精湛。

一面12平方米的墙，别的工友得花一天的时间砌好，他只要半天。而且，他砌的墙，砖面清清澈澈，不沾一点水泥。工友开玩笑，说他不是在搞砌筑，而是在搞艺术。2014年，在中建五局工地干活的邹彬，从工会组织的“超英杯”劳动技能竞赛中脱颖而出。

2014年7月，邹彬代表中建集团参加第43届世界技能大赛中国选拔赛，以第一名的成绩进入国家集训队；2015年在巴西获世界技能大赛优胜奖，实现了中国在砌筑项目零的突破；2016年在湖南“十行状元、百优工匠”砌筑工竞赛摘得桂冠。

“我希望把我的故事告诉更多人，只要肯努力，总能走出困境，一步步实现自己的梦想。”邹彬说，曾碰到过很多跟自己一样手艺不错的新生代建筑工人，但随着房地产浪潮变迁，大多换到别的行业打零工，收入不稳定，也难以融入城市化进程。

“我从农民工中来，我了解这个群体，里面有很多有才华的人。希望国家给予新生代农民工更多关怀和技能培训，让更多人能跟自己有同样的机会成长、成才。”他说。

4、“90后”战斗英雄成全国人大代表

清瘦，单眼皮，稚嫩的娃娃脸上堆着羞涩的笑容，说话还带有一丝播音腔。初见赵贺，你一定不会将他跟“反恐尖兵”这四个字联系在一起。

“90后”、一等功臣、战斗英雄、“中国武警十大忠诚卫士”、十三届全国人大代表，赵贺的身上有多种标签，但这些标签的背后有个共同的特质：有担当。

赵贺当初选择参军，有个“热血”的理由，就是像许三多那样，去部队“做有意义的事”。所以高考时，他报考了武警沈阳指挥学院，最终以超出该校录取线36分、吉林省方向招生第一名的优异成绩顺利穿上了橄榄绿。

“到部队，好好干！”这是赵贺的父母在车站月台上跟他反复说的一句话。谁也没想到就是这么一句话，后来让他干出了大名堂。文章称，赵贺从青年学员到反恐尖兵，他仅仅用了一年的时间。

“若有战，我第一个上前线！” 面对部队不允许新任职排长执行反恐任务的规定，赵贺知道，这封请战书意味着什么。“像鸟儿属于天空一样，军人的价值本就应该在沙场，”他毫不退缩。

2014年8月，出校门入营门仅仅40余天，赵贺就从训练场奔向任务一线。

执勤期间，为确保遇到突发情况能快速反应，他带领队员反复研究目标区街道和建筑结构特点；为演练快速机动方案，任务区域内的大街小巷，赵贺和战友们走了不下几百遍，线路烂熟于心……

2015年初夏的一天，已经连续执勤12个小时的赵贺接到命令：有暴徒在不远处施暴，立刻带领小组迅速赶往事发地域。“是演习吧？” 因为每天都会接到类似的命令，一名战士不以为然。看着道路两侧的火光，赵贺意识到没那么简单。

他一边组织战斗动员，一边明确任务分工，一边迅速准备枪弹装备，用时不到2分钟就乘车赶到2000多米外的事发地域。三个半小时的战斗中，赵贺像一颗上了膛的子弹，始终冲在第一线，他与战友不畏生死，打退暴徒的疯狂袭击，成功处置了险情，无一人伤亡。

那一年，他才23岁。因指挥得当，出色完成任务，赵贺荣立个人一等功，2016年被评为“中国武警十大忠诚卫士”。实现从青年学员到反恐尖兵的跨越，赵贺仅用1年时间。战斗时难道不害怕吗？“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。”赵贺的回答让他的形象更加立体。

今年，这位“90”后战斗英雄又有了新身份——全国人大代表。作为一名一线带兵人，能够当选全国人大代表，赵贺深感肩上的责任重大。据悉，为履行好代表职责，赵贺在会前一直做着“功课”。

针对入伍后对部队认知反差较大，在生活上不适应，心理落差较大等实际问题导致少数新战士不能安心服役的现象，赵贺经过调研思考后，整理了一份关于建立预征对象思想心理教育引导机制的建议，在今年的全国人大会议上提交。

标签也好，光环也罢，对年轻的赵贺来说，都不是包袱。这个“90后”只想着要“做有意义的事”，用行动诠释新时代革命军人的使命与担当。[资料来源：人民日报、中国经济网、中国体育报、新华网、中国军网等]

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责任编辑：张玉