白宫叫停这一收购案 害怕其导致中国5G技术超美国

原标题：美国真的能牵制住中国5G技术？

来源：大白新闻微信公众号

据3月13日媒体消息，博通收购高通案在周一遭到白宫叫停，原因是美国总统特朗普认为此举可能威胁国家安全。此前，美国一个秘密的国家安全委员会发布警告，反对高通与博通进行交易，理由是该交易可能导致中国在关键的5G技术上超过美国。

今年我国政府工作报告中提出，推动“第五代移动通信”产业发展。根据规划，预计2020年全面实现5G商用。企业摩拳擦掌抢滩登陆，中国华为正力求与亚洲、美洲和欧洲各地区的大型电信运营商寻求合作，势在引领全球未来5G网络的竞争。华为CEO表示，如果一些国家政府或网络运营商担心华为产品可能引起安全威胁，他欢迎就此进行“事实性辩论”。

特朗普反对博通收购高通

博通斥资1170亿美元收购高通案原本有可能成为科技行业历史上最大规模的交易，但却在周一遭到白宫叫停，原因是美国总统特朗普认为此举可能威胁国家安全。

该份声明中表示：“有确凿的证据表明，位于新加坡的博通公司试图通过收购来控制美国芯片制造商高通公司的行为可能危害到美国的国家安全。”双方公司都被要求立即停止可能进行的收购交易。

博通在星期一晚些时候发表的一份声明中说，它正在评估特朗普总统的行政令，“坚决反对收购高通的交易会引发国家安全担忧的观点”。

博通原为美国公司，2016年被新加坡安华高科技公司收购后总部迁至新加坡。目前，为规避外国在美投资委员会的审查，博通正加速将总部从新加坡迁回美国，搬迁工作预计4月3日前完成。

博通去年11月宣布收购意向，当时被高通拒绝，今年2月底高通表示不再拒绝博通收购，但双方仍在博弈，尚未达成协议。3月初，外国在美投资委员会介入调查，随后下令高通推迟即将召开的股东大会，以阻止博通借股东大会改变高通董事会人事构成。分析人士表示，监管机构叫停公司股东大会十分罕见，反映出美国政府对该交易的担忧程度之深。

美国担心中国主导5G技术威胁其国家安全

美国海外投资委员会（CFIUS）列出了调查博通对高通公司1，170亿美元敌意收购交易的多条理由。该委员会站在国家安全角度对海外并购交易进行评估。CFIUS称，调查的主要目标是确保美国保持其全球创新中心及高级工程师最青睐目的地的优势，防止中国取代其地位。据《华尔街日报》报道，CFIUS官员曾经致信这两家公司：“考虑到美国对华为和其他中国电信公司的担忧，如果中国主导5G技术，就会对美国的国家安全构成实质性的负面影响。”

据英国《金融时报》报道，日前，美国一个秘密的国家安全委员会发布了一项不寻常的公开警告，反对高通与博通进行交易。英媒称，该委员会发出的这封信是一个前所未有的案例，显示这个通常不愿曝光的监管机构提前阻止谈判，以保护美国技术远离中国竞争对手。

对此，在巴塞罗那2018年世界移动通信大会（MWC）上，华为轮值CEO胡厚崑对记者表示，如果一些国家政府或网络运营商担心华为产品可能引起安全威胁，他欢迎就此进行“事实性辩论”。

其透露，华为正力求与亚洲、美洲和欧洲各地区的大型电信运营商建立更加紧密的商业联系，使公司能够占据主导位置，引领全球未来5G网络的竞争，尽管美国认为华为引发了安全忧虑。

美国参议院上个月推出一项议案，将禁止美国政府网络使用来自华为的设备，以防范中国的监听。胡厚崑对华府关于华为产品构成安全威胁的担忧予以反驳，称相关担忧系“毫无根据的怀疑”。

5G成为代表委员们关注的热点话题之一

今年政府工作报告中提出，推动“第五代移动通信”产业发展。根据规划，预计2020年全面实现5G商用。

全国人大代表、中国信息通信研究院院长刘多接受记者采访时表示，5G第一版国际标准将于今年6月完，我国5G研发试验第三阶段将于今年年底前完成。2018年是5G标准确定和产品研发的关键一年，我国将注重“标准、研发与试验”同步开展。

全国人大代表，中国移动浙江公司党委书记、董事长、总经理郑杰表示，我国已在5G技术标准制定、频谱规划、产业发展等方面初步呈现引领态势。其指出，2G时代我们是“跟随”；3G时代是“突破”；4G时代是“同步”；到了5G时代，中国完全有望厚积薄发，进入全球5G产业的“第一梯队”，实现全面的“领跑”。

两会期间，全国人大代表、中科院宁波材料所所长黄政仁等代表联名提交了《关于加快5G商用进程助力网络强国建设的建议》。其建议，尽快成立国家级5G战略委员会，制定具有前瞻性的5G规划远景，发布中远期5G发展行动指南，提前规划低频、中频到高频“全频段”频谱资源。设立5G国家战略基金，支持包含运营、系统设备、芯片、终端和仪表等“前后台”创新链成员积极贡献中国技术文稿，或牵头或联合牵头参与国际间产业项目合作。

全国人大代表、中兴通讯党委书记、高级副总裁樊庆峰表示，中兴通讯在广州、深圳、雄安新区等承担国家5G试验网和场景应用测试，若国际标准公布后，很快就能大规模生产。[资料来源：科技日报、新华网、新浪科技、凤凰网科技、观察者网、凤凰国际]

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责任编辑：张玉