汪洋：人民政协的作用不是靠说了算 而是靠说得对

全国政协十三届一次会议3月15日上午9点30分在人民大会堂举行闭幕会。以下是文字实录：

汪洋

人民政协是专门协商机构，必须求真务实提高协商能力水平。人民政协是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，协商民主广泛多层制度化发展，为人民政协发挥作用开辟了广阔前景。近七十年的政协协商民主实践，为十三届全国政协做好工作提供了宝贵经验。大批有情怀、有能力的各方人才汇聚政协，为我们做好工作提供了良好基础。政协不是权力机关，参政不行政、建言不决策、监督不强制，主要通过协商发挥作用。这种作用不是靠说了算，而是靠说得对。说得对就是能够提出符合客观事物发展规律的意见建议，这就需要求真务实的能力水平。要加强学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，把习近平总书记在庆祝人民政协成立65周年大会上的重要讲话，作为当好政协委员的基本教材，并结合学习政协工作有关业务知识，着力把握协商民主的原则、要义、方法，不断提高参与协商的思想水平。要善于调查研究，充分发挥政协人才智力优势，在调研的深度广度上下功夫，搞清协商议题的情况、成因、对策，使自己真正具有参与协商的发言权。要强化实践锻炼，丰富协商形式、培育协商精神、增强协商的本领和能力，努力形成协商民主完整的制度程序和参与实践。要创造协商民主的环境，让求真务实的行为受到褒扬，求真务实的意见得到重视，使求真务实在人民政协蔚然成风。通过协商民主，使海内外中华儿女都能够为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

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责任编辑：张岩