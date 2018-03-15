这位省长1200字的信里没有避讳烦心事儿

原标题： 省长1200字的信里没有避讳烦心事儿

来源：长安街知事

“感谢大家的点赞，这是珍贵的荣誉，我们倍加珍惜，一定再接再厉；也感谢大家的拍砖，这是及时的鞭策，我们闻过则喜，一定努力改正。”

说这话的，是甘肃省长唐仁健。今日出版的《甘肃日报》报道称，唐仁健致信网友并对他们说，甘肃因你们的“金点子”变得更美好。

唐仁健（资料图）

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，在这篇长约1200字的信中，唐仁健不仅介绍过去一年甘肃在精准扶贫、环境治理、深化改革、经济发展等方面取得的成绩，也直面问题，对网友的寄语做出回应。

他直言不讳地说，“2017年我们虽然感到了奋斗的喜悦，但也还有一些操心事、烦心事没有解决好，影响了群众的获得感、幸福感、安全感，这可以从大家对我的留言中看出来。”

网友的留言，就像一面镜子，照出了政府一些工作中尚不尽如人意的地方。

唐仁健许诺，将健全网民留言跟踪办理和反馈机制，解决好群众最盼最急最忧最怨的问题，确保每条留言都得到满意的答复。

当前，甘肃脱贫攻坚任务还很重，前进道路上的“堡垒”还很多，但作为丝绸之路经济带上的“黄金通道”，甘肃同样迎来了历史上难得的机遇。

为此，唐仁健还在信中打了个“广告”，他呼吁广大网友带上梦想、背上行囊，参与到充满挑战的旅行中来，在陇原大地书写奋斗的故事。

其实不光是甘肃，在今年全国两会时期，各地党政“一把手”们都在与网友进行着密切的互动。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，在人民网“地方领导留言板”栏目下，已有10位省委书记给网友回信，就网友最关心的话题作出回应。需要说明的是，这些回信并非官话套话，而是妙语连珠、干货十足的普通话。

湖北省委书记蒋超良就说，在看到留言后我们针对环保问题，采取实地调查、暗访等多种方式，逐一核实情况，督促抓好整改，推动解决问题。

贵州省委书记孙志刚给网友“点赞”道：贵州发展进步，有网民朋友和“贵州粉丝”的一份功劳希望，“老铁们”“潜水”不忘关注贵州，“冒泡”多多点赞贵州，持续传播贵州好声音、正能量。

山西省委书记骆惠宁更“直接”，他说，无论是“点赞”还是“拍砖”，我们都真诚欢迎，把群众的“烦心事”“操心事”办好，让群众拥有更多获得感和幸福感。

四川省委书记王东明也虚心接受“吐槽”：我们清醒认识到在一些方面的不足，需要不断努力加以改进，让四川在网上网下越来越靓，让四川的“朋友圈”越来越大。

此外，河北、江西、湖南、陕西、甘肃、宁夏的“一把手”们也纷纷给网友回信，从当前的发展情况到下一步工作重点，从和网友互动的甜蜜“网事”到邀请网友进一步建言献策，不一而足。

习近平总书记曾指出，网民来自老百姓，老百姓上了网，民意也就上了网。群众在哪儿，我们的领导干部就要到哪儿去。

一枝一叶总关情，一点一滴系民心。书记省长撸起袖子，扑下身子，用心用情用力抓好就业、教育、住房、医疗、养老等等民生工作，老百姓们肯定会看在眼里，记在心里！

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责任编辑：霍宇昂