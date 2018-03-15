新京报：监察法让监察机关更独立 反腐制权法治化

原标题： 制定《监察法》：让监察机关更独立，让反腐制权法治化| 新京报两会快评

根据《监察法》，所有行使公权力的公职人员，都将处于国家监察的范围，由此实现了权力监督范围的全覆盖。

▲第十三届全国人民代表大会第一次会议会场。 图/新华社

文 |欧阳晨雨

3月13日，《监察法（草案）》提请十三届全国人大一次会议审议。这部旨在实现立法与中国深化监察体制改革相衔接，以法治思维和方式开展反腐的法律案，共计9章69条，从7个方面对监察机关职责权限，以及如何接受监督等作出规定，受到各方关注与热议。

基于本次大会已审议通过宪法修正案，决定设立国家监察委员会，根据法律之母的精神，再制定一部专门法律，乃是“水到渠成”之事。

如果说，新修订宪法构建了国家监察体制的“四梁八柱”，那么一部《监察法》的相伴问世，则明确了国家监察工作的一系列重大问题，从监察机关的职能定位、监察范围、监察职责、监察权限、监察程序，到对监察机关和监察人员的监督等，更加详细具体的法律规范，形成国家监察制度的闭合体系，也体现着立法的科学性。

当然，这部酝酿中的国家大法，从多地试点到大会审议，反腐乃是最直接的目的。之前，行政监察对象主要是行政机关及其工作人员，导致监察范围过于狭窄。根据《监察法》，监察委员会不仅对中国共产党等8类机关的公务员及参公管理的人员，还对国有企业管理人员、基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员等5类人员进行监察，概况地说，所有行使公权力的公职人员，都将处于国家监察的范围，由此实现了权力监督范围的全覆盖。

不仅如此，根据《监察法》，组建监察委员会，整合反腐败工作力量，有效解决了检察机关查处职务犯罪的职能与党的纪律检查机关、行政监察机关职能交叉重叠问题。事实上，在《宪法》第89条中，有关国务院职权的内容，已取消“监察”部分。在提请审议的国务院机构改革方案中，也不再保留监察部、国家预防腐败局，这些部门将并入国家监察委员会，有利于更好地形成反腐败合力。

根据《监察法》的立法设计，各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，国家监察委员会由全国人民代表大会产生，负责全国监察工作，“对全国人民代表大会及其常务委员会负责，并接受监督”。

“一府两院”加“一委”的新架构，更赋予了监察机关以相对“独立性”。明确上级监察委员会领导下级监察委员会的工作，上级监察机关可以办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项，必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项，垂直化的领导体制，能更好地排除“地方干扰”，提高反腐斗争的实效性。

一部《监察法》，同时也是一部制权法。反腐固然是对权力的制约，明确监察委履行的监督、调查、处置3项监察职责，可以采取的谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等12项措施，这样的一份“权力清单”，也让监察机关行使权力处于法律制约之中。尤其值得点赞的是，用留置取代“两规”措施，规定4种情形可留置，要求24小时内通知单位或家属，将反腐措施纳入法律轨道，更有利于防范滥权、保护人权。

《监察法》的出炉，是全面依法治国大背景下国家监察体制改革的重要一环。将反腐制权的新经验以法律固着下来，将党内监督同国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督融为一体，不仅强化了党和国家的监督效能，也让党风廉政建设和反腐败斗争更为可期。

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责任编辑：霍宇昂