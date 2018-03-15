最年长国级领导再连任全国政协副主席

原标题：最年长国级领导再连任

3月14日，全国政协十三届一次会议第四次全体会议在人民大会堂举行。

汪洋当选十三届全国政协主席，张庆黎等24人当选全国政协副主席。

在24人中，生于1937年的董建华，再次连任全国政协副主席。“政事儿”（微信id：xjbzse）注意到，他也是现任党和国家领导人中，最年长的一位。

据公开资料显示，今年81岁的董建华祖籍浙江舟山人，1937年5月29日出生于上海，10岁时随全家迁居香港，之后到英国利物浦大学攻读海事工程理学士学位，毕业后到美国通用有限公司及家族公司任职。32岁时，返港参与家族集团生意。

董建华此前最为人熟知的职务，是香港特别行政区首任行政长官，更早前他也曾为香港回归祖国做了大量工作。

1985年，董建华受邀担任中华人民共和国香港特别行政区基本法咨询委员会委员。1992年，他又被国务院港澳事务办公室、新华社香港分社聘为首批港事顾问，并担任港英政府行政局议员。

香港回归前，他于1995年出任全国人大香港特别行政区筹备委员会副主任委员；1996年12月11日，当选香港特别行政区第一任行政长官人选。

当月16日，时任国务院总理李鹏签署国务院第207号令，任命董建华为中华人民共和国香港特别行政区第一任行政长官。

1997年7月1日，时年60岁的董建华宣誓就职。

2002年，董建华连任香港特别行政区第二任行政长官。三年后，2005年3月，他在任内辞去职务。

董建华在辞 职报告中说：“本月8日，国务院港澳事务办公室转来全国政协有关本人被提名为全国政协副主席建议人选的通知。”

“自去年第三季度以后，我一直在思考辞去行政长官职务的问题。一方面，香港经济已出现了良好的复苏势头，并形成了一个相对稳定的发展趋势，政治和社会状况也逐渐稳定下来；另一方面，由于年岁渐高，我已明显感到自己的健康状况大不如前。基于对香港、对国家负责的态度，我经过慎重考虑，现向中央政府正式提出辞去香港特别行政区行政长官职务的请求。”他写道。

2005年3月12日，时任国务院总理温家宝在国务院全体会议上批准董建华辞去职务。

当日，68岁的董建华在全国政协十届三次会议上，被增选为全国政协副主席，晋升副国级领导人。

“我很荣幸成为十届全国政协副主席，我会努力在新的岗位上为国家效力。与此同时，我要感谢中央政府体察我的实际情况，批准了我的辞 职。”会后，他发表了此番谈话。

此后，他分别于2008年、2013年，连续当选十一届、十二届全国政协副主席，并于此次再度连任。

“政事儿”（微信id：xjbzse）注意到，担任全国政协副主席后，董建华一直在为国家和香港发展尽心竭力。2014年9月，他曾率李嘉诚、李兆基等香港工商界代表访京，受到习近平的会见。

2017年6月，习近平视察香港，再次会见了董建华。

习近平对董建华表示：这些年来，你将自己的时间、精力、智慧、资源无私奉献给了国家和“一国两制”事业，令人敬佩，也为后来者以身率范。

本月举行的全国两会上，董建华以全国政协十三届一次会议主席团常务主席的身份，出席了特邀香港组小组会议。

董建华表示，完全赞同此次宪法修正案，这是实现伟大复兴中国梦的保障，完全赞同政协章程与时俱进进行修正。

董建华表示，我国政治体制的优越性就是中国共产党的领导。我们生活在国家崛起的过程中，有机会参与共同努力实现中国梦，这是值得骄傲的事情。改革开放40年，尤其是十八大以后这5年，在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国取得的成就不可想象。

“中国人倡导以和为贵，和谐最重要。”他说。

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责任编辑：张玉