这是一份来自两会的权威辟谣 大家不要再被骗

原标题：假的！假的！假的！这是来自两会的权威辟谣，大家不要再被骗！

你是否曾经觉得量子保健品很高大上？你是否还主动寻找过既能够保本没风险又能够获得高收益的理财产品？你是否相信那些“祖传的神医神药”？

但是，这些都！是！假！的！

在全国两会上，人大代表、政协委员还有部长，给出了最权威的辟谣，大家不要再被骗了！

量子保健品？？？

全国政协委员、中国科学院院士潘建伟说：假的！！！

全国政协委员、中国科学院院士潘建伟被称为中国量子之父，但连他的亲戚都上了量子保健品的当。

“就是我的一个姨妈，说建伟啊，我买了一个量子挂坠，听说利用你这个东西可以防癌”，面对亲人的询问，潘建伟给出了斩钉截铁的回复：“根本没有这回事儿”。

他说，中国的量子科学做得不错，但现在民间有厂商利用所谓的量子概念，推销量子保健品，什么量子鞋垫、量子挂坠都来了，希望大家不要上当！

资料图。图为警方查获的虚假保健品。中新社记者 陈骥旻 摄

那量子究竟是什么？

潘建伟说：量子基本概念是世界的物质都是最小单元颗粒化组成的。把量子的概念延伸，就会有量子纠缠概念，比如你手中有个骰子，我手中有个骰子，你在北京我在上海，如果两个骰子之间处于纠缠，我这边出现5的结果，你们也出现5的结果，遥远的地方有比较奇怪的互动，就有纠缠。

看不懂？没关系，小新也没看懂，但不管怎样，量子保健品肯定是假的！

保本高收益理财？？？

中国银监会主席郭树清说：假的！！！

又想赚大钱，又不想担风险？于是市场上突然多了很多宣称保本高收益的理财产品。

但中国银监会主席郭树清在两会部长通道上明确表示：保本不可能高收益！这就是欺诈！

资料图。邵勤旦 摄

郭树清说，现在非法集资、金融欺诈很多，你听到保本高收益就要举报他！他还提醒媒体要谨慎刊登广告：很多金融诈骗，违法理财都是通过媒体广告欺骗群众，欺骗了很多老年人，甚至是贫困地区农民和退休的老工人。

有网友问小新，如果下次有人不提保本理财，而是拿看不懂的新金融产品来忽悠，该怎么办？

小新帮你问了中国人民银行行长周小川。他说，不懂就不要用！

周小川说，对于一些特别新的产品，大家都没怎么摸过，过去都不怎么知道的，一定要学懂了再考虑去用，你要用的话，就自担风险，要自己搞清楚，否则的话，也不是完全靠监管能够管得住的。

“神医神药”治肿瘤？？？

全国人大代表、中国中医科学院院长张伯礼说：假的！！！！

“祖传秘方”靠得住么？全国人大代表、中国中医科学院院长张伯礼说，千万别偏听偏信！

张伯礼说，所谓的神医神药也许对某个病人有点用，但是并没有得到验证和评价，盲目相信往往会耽误病情、浪费了很多钱，不值得。

图为现场查获的药品。警方供图

他介绍说，如今，通过几十年的研究，对肿瘤的认识越来越加深了，不是说肿瘤不致命，但肿瘤也并非不可救治。肿瘤一旦发生了，心里先要镇定，不要乱了分寸。一定要采取正规治疗方法，能手术就手术，早期诊断、早期治疗、综合治疗等积极应对。

张伯礼强调，有病乱投医不一定有好结果，要多听听医生的意见。

快把这份权威辟谣

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责任编辑：刘光博