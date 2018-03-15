人大代表连续5年带花生上两会：想从产品变品牌

原标题： 连续五年带着花生上两会 全国人大代表郭建华：想从产品变品牌

封面新闻记者 张路延 北京摄影报道

作为全国人大代表，郭建华带去全国两会的行李箱里，总少不了花生，今年，是她带花生上两会的第5年。

作为十一届、十二届、第十三届全国人大代表，郭建华最为人熟知的故事，是电影放映员。1974年起，她正式成为一名女放映员，一干就是42年。

在放电影的过程中，她和老百姓结下了斩不断的情缘，两者之间一个重要的媒介，就是花生。3月12日，在接受封面新闻采访时，她从身边的堆满花生的桌子上，捧出一把让大伙尝 ，“我放电影时，大家没吃饭，就拎一筐花生来看电影，总招呼着给我吃。”

她的家乡，在开封祥符区，盛产花生，有次来上会，村里的大嫂们就问她，为啥不带点花生去给大家吃？郭建华带着还有秧的花生就上了会，很受欢迎，此后，她年年带花生上两会，这里面，其实有个朴素的心愿，就像她今年的建议一样：要把花生产品转化为花生品牌。

42年的电影放映员

2010年，有一部电影叫《放映路上》，讲的就是郭建华的故事。

“里面的女放映员，两条大辫子，我年轻时就是辫子长，长到膝盖上。”在郭建华的回忆里，5、6岁时，她跟父母第一次村里的打麦场上看电影，周围的十里八村都来看，足足有上万人，麦垛上、墙头上都是人。

“为啥一块布就能放出电影来？小孩子很好奇，顺着银幕，看到一束光，跟着光，就找到了放映机，放映员旁边放一筐花生，一边放映一边剥花生，我问他，这是咋放出来的？他说，小姑娘，等你长大了，当了放映员就知道了。”

从此，放映员和花生，就在她心里留下了印象。

1973年，全国招收第一批女放映员，郭建华就跑去应聘，别人担心她身体单薄，搬不动片子，她就用尽全力去尝试，骑车带4部片子骑得比男同志还快，最终成为当时的开封县三名女放映员之一，当上放映员，一干就是42年。

在她的记忆里，无论春夏秋冬什么季节，老百姓看电影都扛着一筐花生，秋天成熟，吃生花生，冬天冷了，就在火里烧着吃，电影看到精彩处，处处都飘着烧花生的香气。放电影的她，更是受到老百姓的喜爱，每次她放映机旁边的桌子上，总是给她准备了一筐花生，“都知道我爱吃，喊我多吃点。”

放电影的过程中，她也在不断关注农村的变化，老百姓的需求，带到全国两会上，形成相关建议，还有了成效：

“我们在农村会放很多科技电影，就有老百姓提出太专业了，不好看，2013年两会，我就提建议，能不能拍一部老百姓爱看的科技片，有人物有故事有情节，当时大家还讨论过，故事会不会打破科技含量，但结果拍出来后，效果很好，放一场，观众欢呼声、掌声能有6、7次，这就是《咱家花生好收成》。”

5年带花生上两会

在全国两会上，她的关注点，不是电影，就是花生。

每年上两会前，郭建华去农村放电影时，大嫂们都要问她：东西带够了没？2014年，有个农村大嫂突然说：从小你就爱吃花生，放映场都一直吃花生，你去北京，能不能带咱们开封花生去，让大家尝尝？

于是，郭建华就拿了一个小纸箱，带了花生走，“是那种最原生态的花生，还带着花生秧，结果很受欢迎，大家都觉得稀奇，居然有人带花生来上两会。”

郭建华说，她带花生上两会，不只是想让大家尝尝，其实也是想推广家乡花生。

“我们河南盛产花生，是主要经济作物之一，在开封祥符区，有60万亩种植面积，整个河南，有2000万亩，但是花生生长周期长，采摘麻烦，农民没有加工能力，原果卖不上好价钱，增收困难，我能不能出把力，帮一下父老乡亲？”

她房间的桌子上，摆了各种各样的花生，她拿出来一一举例：“这个是原果，一斤才3、4元，你看这个，加工做成了零食，才110g，就能卖6、7元，我们花生好，你看，这个是航空食品，飞机上都能吃到开封花生。”

郭建华说，她今年的建议，是“关于加快加大花生产品转化为花生品牌的建议”。

“目前市场上，花生产品品种还比较单一，品牌还叫得不响，建议政府及农业部门采取多种措施，加快加大花生产品转化为花生品牌的速度和力度，以花生品牌的美誉度，打造扩大国内、国际消费市场，让农民受益。”

记者了解到，她的呼吁，已经引起一些关注，阿里巴巴农村淘宝农产品上行团队已经开始与包括开封市祥符区在内河南花生产区接触，希望帮助当地农户实现花生的商品化、品牌化。

“今年我还有个想法，给《咱家花生好收成》拍个电影续集，等咱们农民花生好收成了，品牌转化了，农民增收了，再拍个《咱家花生好卖钱》。”

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责任编辑：初晓慧