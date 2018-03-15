九寨沟补妆归来：未来三天门票售罄 必须提前网购

原标题：“补妆”归来人气火 九寨沟景区未来三天门票已售罄

本文图片 川报观察

川报观察3月15日消息，“补妆”归来童话世界九寨沟人气依旧火。从3月15日至17日，九寨沟景区未来三天门票已售罄。这是记者3月15日从阿坝州文旅公司获得的信息。

3月8日，按“限区域、限流量、限时段、限方式”原则，“闭关”7个月的九寨沟景区部分景观恢复对外开放。景区每天8：00至17：00对外开放，日接待量严格控制在2000人以内。截止3月14日12时，景区已接待游客10196人次，平均每天接待游客约1456人次。

当天，记者从阿坝州旅游网了解到，目前，九寨沟符合开业条件的酒店及藏家乐已增至15家，分别是天源豪生度假酒店、星宇国际大酒店、名雅大酒店、华龙宾馆、金城度假酒店、黄浦大酒店、明朗华厦酒店、九力大厦酒店、万家豪酒店、郦湾度假酒店、仙池度假酒店、九寨记忆温泉酒店、雪域卓玛藏家乐、西部卓玛藏家、吉祥锅庄藏家。其中位于九寨沟沟口漳扎镇有11家，位于九寨沟县城的4家酒店。

特别提醒

暂不接待散客 购票在阿坝旅游网提前一天预定

目前，九寨沟景区接待对象为旅行社组织的团队游客，暂不接待散客。景区门、车票实行全网实名预约购买制。购票网为阿坝旅游网，网址：www.abatour。 com。咨询服务电话：400-088-6969。

来源：川报观察

责任编辑：霍宇昂