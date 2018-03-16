广州探索实名推荐干部制度 防止“带病提拔”

原标题：广州探索实名推荐干部制度

加强和规范党内政治生活三年行动计划印发实施 推动全面从严治党向纵深发展

探索邀请人民群众代表列席地方党委会和常委会制度；执行政治纪律、政治规矩情况将成提拔红线；探索实名推荐干部制度，干部“带病提拔”要倒查；试点组织生活定制计划；探索“三重一大”事项决策过程同步录音、全程纪实……近期，记者从市委组织部、市纪委获悉，《广州市加强和规范党内政治生活三年行动计划（2018—2020年）》（以下简称《行动计划》）已于今年初印发实施。

市纪委负责人表示，这是继2017年印发《关于进一步加强对一把手监督的十项措施》（穗字〔2017〕1号）后，广州再次以市委一号文印发管党治党的规范性文件，体现了市委大力加强党的政治建设，优化政治生态环境的坚强决心，释放了推动全面从严治党向纵深发展的强烈信号。

日前，市委组织部、市纪委政策研究机构和市委巡察办有关负责人以及廉政研究专家向本报记者详细解读了“三年行动计划”的起草背景和诸多亮点。

文/广州日报全媒体记者汤南 通讯员穗纪宣

特色亮点

力争每项措施“有所指 可执行”

“党的十八大以来，全面从严治党的力度和效果都是空前的。然而，从省委巡视、市委巡察以及广州各级纪检监察机关执纪审查、作风督导等工作实践中发现，党内政治生活方面还存在不少问题和短板。”市委巡察办有关负责人说。

比如，个别党员、干部理想信念不够坚定，在办公区内搞封建迷信；有的单位一年开了50多次党委会，竟没有一次专题研究党建工作；有的党组织班子不团结，业务和党建工作“两张皮”；有的党员干部对党不忠诚不老实，不按规定报告个人有关事项，政治意识和规矩意识淡薄等。

为认真贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》（以下简称《准则》），研究落实有效举措，2017年以来，广州市纪委牵头会同市委组织部就“加强和规范党内政治生活、净化党内政治生态”开展了联合专题调研。调研组同时选择全市部分区和市直单位进行问卷调查，共收回有效问卷2220份。问卷调查数据显示，分别有50.54%、47.43%的受访党员认为“党内政治生活虚化，只说不做、多说少做”“党内政治生活泛化，把什么工作都说成是党内政治生活”等问题较为突出。

在深入调查研究、广泛征求意见的基础上，市纪委和市委组织部共同起草了《行动计划》，把党的十九大相关决策部署和《准则》要求细化为具体的行动性举措，使制度执行“上得了墙，落得了地”。

市纪委有关部门负责人介绍，《行动计划》突出计划性和可操作性，力争每项措施都“有所指、可执行”。《行动计划》提出，每年由市纪委、市委组织部牵头制定加强和规范党内政治生活年度工作要点；由各有关部门根据要点分别负责，分类制定市直机关、“两新”组织、市属国有企业、教学科研机构、医疗机构、村（居）党组织等加强和规范党内政治生活工作方案。

在责任追究方面，《行动计划》将加强和规范党内政治生活工作纳入述职考评机制，作为考核评价领导班子和领导干部的重要内容。

重点解读

干部“带病提拔”要倒查

探索人民群众代表列席地方党委会

《行动计划》要求，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完善密切联系群众制度。建立党委决策咨询听证制度，探索邀请人民群众代表列席地方党委会和常委会制度。健全民意调查制度，每年梳理一批群众关心的热点难点问题，纳入各级政府重点解决的民生实事。每年组织抽查核实镇（街）领导干部驻点直接联系群众制度落实情况，及时通报检查、整改结果。

增强党内政治生活的仪式感

《行动计划》要求通过学习党章、重温入党誓词、组织参观红色文化教育基地、设立主题党日、亮明党员身份、每月亲自缴纳党费等形式，推动各级党组织以固定的时间、规范的流程、明确的主题开展组织生活，增强党员干部党的意识、党性观念和对党组织的归属感。

“增强党内政治生活的仪式感是《行动计划》的创新点之一”，市纪委有关部门负责人介绍说，要高度重视程序性和仪式感，激发和涵养党员干部心中的虔诚、庄重、敬畏与专注。

加强党建队伍职业化建设

问卷调查显示，19.58%的受访党员表示所在单位从事党建工作的人数在2人以下，41.24%的受访党员表示所在单位从事党建工作的仍为兼职人员。市委组织部有关部门负责人表示，目前，专业化党建人才队伍的匮乏，导致加强和规范党内政治生活缺乏人才支撑。建立专业化的党建队伍，是提高党内政治生活质量的重要保障。

《行动计划》明确指出，要加强党建队伍职业化建设。在市属高校推动党建内容进课堂，并在马克思主义理论一级学科硕士点设立党建二级专业研究方向，培养党建专门人才。

把执行政治纪律政治规矩情况纳入个人廉政档案

《行动计划》明确指出，把党员领导干部执行政治纪律、政治规矩情况纳入个人廉政档案，作为选拔任用干部的根本标准。对政治不合格的坚决不用，已在领导岗位的坚决调整，情节严重的严肃处理。

“把政治纪律和政治规矩作为纪律红线，对违反政治纪律和政治规矩的情况记入个人廉政档案，这一次作为根本要求被明确提出。这将成为提拔的硬杠与红线，将为组织部门在选拔任用干部时提供重要参考，也有利于具体落实干部选拔任用的政治标准。” 市纪委政策法规研究室负责人说。

实施干部选拔任用工作纪实制度

问卷调查结果显示，有53.20%的受访者希望“在选人用人方面加大反腐败力度”，在所有选项中唯一超过半数。

根据《行动计划》，广州将建立干部监督信息档案，综合运用纪检监察、审计、信访、巡察、督导、专项整治、个人有关事项报告等方面信息，运用大数据和电子化管理模式，实现干部监督信息收集汇总、动态更新、分析研判、共享利用一体化。此外，严把“党风廉洁意见回复关”，对政治上有问题的一票否决、廉洁上有硬伤的坚决排除。

干部提名推荐是干部选拔任用中的关键环节。《行动计划》明确规定，探索实行实名推荐干部制度，实施干部选拔任用工作纪实制度，建立选人用人失误失察、干部“带病提拔”问题倒查机制，由组织人事部门按照干部管理权限下查一级，原则上每年开展一次集中倒查，根据工作需要开展个别倒查。经调查核实，确实存在违反规定选拔任用干部问题的，严格追究有关责任人员的责任。

市委组织部有关部门负责人表示，《行动计划》明确推进干部“带病提拔”倒查工作常态化，“是提高选人用人公信度的重要探索”，特别是对刚换届新任职干部就严重违纪违法的，要严肃追究相关责任人责任，坚决防止“带病提拔”“带病上岗”。

推行组织生活定制计划

从调研情况来看，当前，不少党组织仍然习惯于大水漫灌式的教育管理，内容不外乎念报纸、读文件、看电教片、传达上级讲话，上下一般粗，雨过地皮湿。加上宣传方法落后、组织形式滞后，使党内政治生活“不接地气”“不冒热气”。

问卷调查中，约82%的党员认为应当“着力丰富和创新理想信念教育形式”，反映出党员思想上进步需求与现有教育形式之间的矛盾仍然存在。

《行动计划》鼓励组织生活方式推陈出新，明确要求规范组织生活记录，分类建立党员干部组织生活档案，试点推行组织生活定制计划，结合党员需求开展形式多样的组织生活。

“三重一大”决策过程同步录音

《行动计划》围绕依规治党、制度治党这一全面从严治党的本质要求，明确规定了探索“三重一大”事项决策过程同步录音、全程纪实工作机制，在市、区、镇（街）、村（社区）各个层级探索党务公开新形式，对《关于进一步加强对一把手监督的十项措施》贯彻落实情况开展专项检查，制定市委委员、候补委员管理工作规程，推动普遍建立权力清单等制度建设和执行的重点内容。比如，“将述责述廉述德对象拓展至同级党委领导班子成员（党政主要负责同志除外），并在市区两级推行”已取得重要进展，目前，广州11个区已全部开展区委常委向区纪委常委会作述责述廉述德报告工作。

专家点评

反腐败的治本之策

中山大学政治与公共事务管理学院教授、廉政与治理研究中心执行主任倪星认为，广州精准把握形势，及时出台《行动计划》，不失为加强政治生态建设的一项关键举措。《行动计划》立足实际，尽量做到每一项措施都有所指、可执行，避免了制度空转，非常具有实效性。《行动计划》的全面实施和推进落实，将为营造更加风清气正干事创业的政治生态环境，服务保障广州国家重要中心城市建设再上新水平奠定坚实基础。

倪星表示：“第三方独立调查印证了中央关于‘反腐败压倒性态势已经形成并巩固发展’的论断，这一形势在广东、广州的表现尤其明显。这几年，广州党风廉政建设和反腐败工作质效提升特别快，《行动计划》的印发实施正当其时。”

“《行动计划》是建设优良政治生态的关键措施，是反腐败的治本之策。”倪星认为，反腐败的治本之策是顶层设计、制度建设，瞄准不敢腐、不能腐、不想腐精准发力，注重把问题解决在前端，“政治生态的优化有利于‘正歪树’‘治病树’‘拔烂树’”。

“《行动计划》强调了对既有制度及行之有效的经验的总结、提炼、整合、运用，避免了单兵突进带来的政策碎片化。如果能坚持实施、落实到位，三年后，广州的党内政治生活必将呈现一番新气象。”倪星说。

责任编辑：桂强