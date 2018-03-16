白岩松:北大1周的活动够内蒙古当地高校用10年

原标题：白岩松委员：多少毕业生身在非名校，这块不公平短板该补上

白岩松委员选提案的头一条标准是“不那么热门”。他觉得，热门话题在电视节目里就可以做。他说：“别人关注的特别多了，那我就稍躲远一点。”

不过，今年两会，白岩松的提案关于“双一流”（世界一流大学和一流学科）建设，却不那么符合自己定的标准。因为，“双一流”建设自提出之日起，就备受关注，并且写进了十九大报告和政府工作报告。但他在意的，却是这个“热话题”的冷侧面——没 有列入“双一流”的非名校。他认为，教育主管部门不能光提“双一流”建设，也要提非名校建设，这种认识来自现实。他担任内蒙古青联名誉主席时，做了一件事，就是为内蒙古的大学组织了5年“思想草原”活动——请全国最棒的演讲者给大学生演讲。有一次，白岩松坐了9个小时的车，去一所不太知名的高校做讲座。一个2000人的会场座无虚席，还有几百人进不来。巧了，正好那周他回北京参加北大百年讲堂，路过告示栏时，他看到北大这一个星期的活动。他突然意识到：“北大一周的活动，够内蒙古那所学校10年用。公平吗？不公平。但它是现实。”

今年政府工作报告指出，2018年高校毕业生820万人。白岩松设问，820万人有多少在名校里？他说：“你想想，未来，他们几乎百分之百都会成为中国边远地区、少数民族地区、基层建设的骨干。”白岩松说，人们常提起木桶理论。“一个桶能装多少水，是由短板，而不是长板决定的。那我们该补短板啊。我支持‘双一流’建设，但是在谈论‘双一流’建设的时候，还要关注非名校。”

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责任编辑：霍宇昂