6位省委书记接连看望这个重要群体 厉害了

原标题： 6位省委书记接连看望，这个厉害了！

来源：长安街知事

两会期间的首都，是全国乃至全世界瞩目的焦点。出席本届人代会的2980名代表、本届政协会议的2158名委员，是各行各业的优秀人才。

然而在代表委员之外，两会期间的首都还聚集了另外一个行业的精英，他们的数量甚至超过了代表，超过了委员！长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，今年有3000多名中外记者报名采访全国两会，他们的身影频繁出现在会场的各个角落，用尽“洪荒之力”拼抢新闻报道。

对于这个重要群体，近日就有李希、蒋超良、胡和平、巴音朝鲁、杜家毫、陈求发等6位省委书记亲自看望慰问，勉励有加。而且长安街知事相信，肯定还有更多的党政领导接连慰问我们的记者。

“大家辛苦了！”14日，湖北省委书记蒋超良一行来到湖北记者驻地，看望在京报道全国两会的记者。

两会开幕以来，湖北各家媒体尽锐出战，全媒体、大规模、创新性展开报道，在扩大报道影响力上下了很大功夫。蒋超良了解大家的工作状态后，赞扬了媒体人不怕疲劳、顽强拼搏的奋斗状态和奉献精神。他寄语媒体记者，两会还在继续，要发扬不怕疲劳、连续作战的精神，再接再厉、善始善终做好后期宣传报道。

换个视角来看代表委员通道

在小伙伴们的印象中，记者是拿着一支笔、一个本走天下的。不过，随着全媒体时代到来，报道形式变得多种多样，他们肩负的任务也越来越重。在全国两会的报道现场，人们不时能看到背着大包、手持云台、360度VR等“神器”的忙碌身影。写稿、拍照、直播……这些全媒体记者堪称十八般武艺样样精通。

曾有过新闻宣传工作经历的广东省委书记李希，就特别为媒体融合的报道形式“点了赞”。

李希一行在同一线编辑记者交流时说，围绕两会各项议程，通过传统媒体和新媒体融合，运用声像、文字等多种形式，推出有质量、有温度、接地气的报道，真实鲜活展现了广东代表委员特别是基层代表的精神风貌，传播了广东好声音。

记者们在会议间歇席地而坐，紧张写稿

全国两会被称为媒体的“战场”。对于前方记者来说，如何争分夺秒又高质量地完成报道任务，对个人方方面面都提出了考验。在两会这个大考场中，记者们既要拼观察力、体现创新力，还要拼体力。

吉林省委书记巴音朝鲁在看望随团记者时，对他们为报道倾注的大量心血给予肯定。他勉力大家说，要以建设吉林的深厚情怀和使命担当，全身心投入两会宣传报道工作中，聚焦基层代表和普通代表，抓重点、关键点和闪光点。

陕西省委书记胡和平也向在京报道两会的记者们道了“辛苦”。他在慰问媒体工作者时表示，两会开幕以来，随团新闻媒体围绕两会主题周密部署、精心宣传，推出了一大批有高度、有深度、有温度的新闻作品，取得了很好的社会效果。希望大家再接再厉、继续努力，进一步讲好两会故事。

在湖南省媒体两会驻地，浏览连日来的新闻报道，前来慰问媒体记者的湖南省委书记杜家毫不时作出点评，“对习近平总书记下团组的反响报道分量重、形式新、效果好”“日报评论一直做得好，要再接再厉，传递正能量、引领舆论场”。

看到许多来自基层和农村的代表委员在报纸上都“露了脸”，杜家毫动情地说，这些照片拍得很生动，拍出了代表委员的精气神。正是通过你们精彩、生动、深度的报道，进一步调动了代表委员们履职建言、参政议政的积极性。

今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，各家新闻媒体也有重点地提前做起相关策划筹备工作。

辽宁省委书记陈求发全国两会期间看望记者时，就对报道的方向提出了要求。他鼓励大家，在报道中深入生活、深入基层、深入实际，着力宣传先进典型、模范人物，唱响主旋律、弘扬正能量，激励广大干部群众大干、苦干、实干，为辽宁决胜全面建成小康社会营造舆论氛围。

手脚麻利，行走如风，这是大家对“上会记者”的普遍印象。正如一位外媒同行曾对知事所说：中国的记者，很拼！当前，飞速发展的中国已成为世界瞩目的焦点，而让世界更多了解中国，必须有他们的一份功劳。

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责任编辑：霍宇昂