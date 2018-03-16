陈宝生谈大学排名：中国高校重在走自己的路

[陈宝生：中国高校重在走自己的路]对于大学排名问题，教育部部长陈宝生表示：①中国高校在世界主要排名中位次整体前移，这说明我们高等教育办学质量和水平已经开始冲刺世界水平；②是有101所学校2017年上榜，这表明，高等教育走向世界教育核心竞争力显著增强；③是对这些排名、评比，仅仅是提供了一种观察和分析的角度，整体发展上要增强自信。重在走自己的路，建设中国特色的世界一流高等学校。

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责任编辑：初晓慧