新浪新闻客户端

新闻中心

| 2018全国两会特别报道

陈宝生谈大学排名：中国高校重在走自己的路

陈宝生谈大学排名：中国高校重在走自己的路
2018年03月16日 10:38 人民网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　[陈宝生：中国高校重在走自己的路]对于大学排名问题，教育部部长陈宝生表示：①中国高校在世界主要排名中位次整体前移，这说明我们高等教育办学质量和水平已经开始冲刺世界水平；②是有101所学校2017年上榜，这表明，高等教育走向世界教育核心竞争力显著增强；③是对这些排名、评比，仅仅是提供了一种观察和分析的角度，整体发展上要增强自信。重在走自己的路，建设中国特色的世界一流高等学校。

　　点击进入专题

责任编辑：初晓慧

我要反馈
2018年全国两会专题2018两会 政要发声专题
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区