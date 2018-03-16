教育部将出五招减负:很多培训机构成功学都是鸡汤

原标题：教育部将出五招减负：很多培训机构的成功学都是“鸡汤”
上午10时，十三届全国人大一次会议新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会。教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”相关问题回答中外记者提问。
在谈到学生“减负令”下学生负担是否越减越重的问题时，陈宝生表示，减负是两会的热词，也是社会焦点。
陈宝生说，减轻学生学业负担需要先区分“负担”的概念。此外，“减负”不仅是教育问题，也是社会问题。下一步，教育部将继续推进中小学生“减负”工作。
他表示，“减负”首先要从校内课业负担开始；其次，重视课外“减负”，需要整顿治理校外培训机构的规范；第三，完善考试评价制度，让“指挥棒”正确起来；第四，老师要从课程大纲角度“减负”；第五，提高社会和家庭教育素养，塑造正确的成才观，使得教育减负有良好的思想基础，“很多培训机构的成功学都是‘鸡汤’，要按照学生身心成长规律教育。”
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