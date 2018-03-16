陈宝生：今年还有17个省要开启高考改革 正在评估

中国青年报记者：从2014年启动考试招生制度改革以来，上海浙江去年率先实行了新高考，请问陈部长试点成果如何，还存在哪些问题？下一步推进高考改革，还有什么新动作？

陈宝生：高考招生制度改革是一个牵一发动全身的改革。在教育综合改革中，居于龙头地位。去年上海浙江的高考招生制度改革平稳落地，取得了成功，为其他省的改革提供了经验。

陈宝生：要说取得的成果，表现在这么几个方面了。一个成果，是牵动了高中的教学改革，这个很重要。高考改革、招生改革是指挥棒，指挥棒改了。高中阶段的改革教学，必须相应的配合。

陈宝生：所以从上海浙江的情况看，他们普遍采用了走班选课的模式。过去那种固定班次教学的模式已经得到改变，学生的自主权大了。

陈宝生：第二个推动了素质教育发展。这次高考改革之后，高中阶段对学生的考核，增加了综合素质评价这样一个内容。这是非常明显的素质教育的措施。上海80%的学校都建立了实验室等这样一些措施，建立了1800多个社会实践基地，加强了素质教育方面的措施。

陈宝生：第三个，在学业水平的考评方面，促进改革。过去考试的能力是固定搭配的，现在不是的，是动态组合的。发生了变化。那么第四，对高校带来了新的挑战，就是考试招生怎么改革、工作怎么改革，怎么适应这项改革带来的高中教学改革的需要。

陈宝生：高校也要动起来，这是目前我们取得的主要成果。试点中也面临着一些问题，比如说学生选课自主选课这个空间究竟多大才是合适的？因为这可以做定量分析的。选择的课太多，学生选择的压力就会增强，增加增大困难。

陈宝生：好像我们有些同志开车到停车场去，一个车位，就抢着去停。众多的车位，就不知道停哪一个车位了，要费一番思量，选择的成本就会上升。

陈宝生：还有选课的选修的难度系数怎么设计，这是需要考虑的。比如说简单的课程，选课的人就多，难度较大的课程，可能在一段时间内，会影响选课的数量，而难度较大的一些课程往往都是基础性课程，是需要加强的。

陈宝生：另外就是走班、上课怎么组织？对老师的工作量怎么样设定？还有学校管理怎么样改革提高？这些都是新问题。

陈宝生：目前上海、浙江已经在试点基础上完善了考试招生改革的方案。去年我们在北京、天津、山东、海南四个省启动了高考招生制度改革，他们有效地吸取了浙江和上海改革的成功经验，注意到了试点中新出现的一些问题。

陈宝生：目前教育部正在配合指导这四个省市完善高考招生制度改革方案，研究破解面临的这些问题。此外，从今年起，还有17个省要开启改革的进程。对这一部分省我们目前正在进行评估。

陈宝生：我们的基本态度是实事求是，不凑数。条件达到了就批准启动，条件达不到，创造条件达到了再上。时间服从质量，质量导向、问题导向，确保考试招生制度改革取得成功。

陈宝生：从目前的进展情况看，从试点的情况看，这两个情况都表明，考试招生制度改革，试点是成功的，进展是健康的。

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责任编辑：霍宇昂