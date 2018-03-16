北京统计局:去年全市农民工72.4万人 减少0.2万人

原标题：北京市统计局：去年北京农民工减少0.2万人

新京报快讯（记者沙璐）《北京2017农民工监测调查报告》今日（3月16日）公布，报告显示，2017年全市农民工总量为72.4万人，比上年减少0.2万人，下降0.3%。

农民工老龄化趋势显现

报告显示，近几年，随着北京城镇化建设的逐步推进，农业户籍人口不断减少，农民工总量也一直呈下降局面，2014至2016年，下降幅度分别为1.4%、4.2%和2.6%，2017年的下降幅度减缓为0.3%。根据监测数据推算，2017年全市农民工总量为72.4万人，比上年减少0.2万人，下降0.3%。

同时，北京农民工平均年龄继续加大，50岁以上老龄农民工比例提高，老龄化趋势显现。2017年北京农民工平均年龄为45.3岁，比上年增加0.6岁；50岁以上农民工比例为30.7%，比上年提高2.7个百分点。1980年及以后出生的新生代农民工比例不高，2017年北京新生代农民工占22.0%，与全国新生代农民工比例超过50%相比，差距较大。

收入较上年增长7.7%

收入方面，2017年，北京农民工月平均收入为3230元，比上年增加232元，增长7.7%，增速比上年提高1.3个百分点。在就业人数最多的6个行业中，除了批发和零售业月均收入下降外，制造业、建筑业、居民服务业、公共管理社会组织月均收入比上年均有不同程度的增长。

截止到2017年底，有99.7%的农民工参加了新型农村合作医疗或城镇职工（居民）基本医疗保险，有97.5%的人参加了新型农村社会养老保险或城镇职工（居民）基本养老保险。

此外，报告指出，北京农民工工资被拖欠情况极为罕见，数量极为稀少，为极个别现象。据监测网点调查数据显示，仅有1人存在工资被拖欠情况。

责任编辑：张玉