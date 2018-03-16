原标题：你关心的这些体育热点，国家体育总局局长都提到了！

体育改革再“提速”

突出什么是关键？

怎样让大伙儿

更方便、更积极“打call”参与健身活动？

为在北京冬奥会上创造佳绩

要从哪些环节下功夫？

如何才能真正实现体育产业5万亿的“大目标”？

……

2018年全国两会期间，

国家体育总局局长苟仲文

接受新华网、中国政府网专访

回应网民关切

1

体育改革如何推进？

开放，走出圈子，破除藩篱，走向社会

苟仲文：

推出改革措施的主要目的，是要由体育部门办体育，转变为全社会共同参与办体育。要加快推进体育全国建设，满足人民群众生活的需要。

这些改革措施一个鲜明的特点就是突出“开放”这两个字。“开放”就是要把体育内部的一些工作交由社会共同来做，由体育人来做体育，变成全社会来办体育。

国家队也要向地方、向企业、向社会来开放，项目选材要向全社会开放。

也就是要走出自己的体育圈子，走向社会，破除藩篱，最大限度地激发社会的新动力、活力，把体育这篇大的文章交由社会来办好。

2

全民健身要从哪五个方面抓起？

打篮球打羽毛球也能拿到段位级别

苟仲文：

我们将要秉承以人民为中心的发展理念，不断提出一些理念来惠及广大人民群众，提高自己的身体健康状况。

一是，开展“三级联创”，在省一级创体育强省，市一级创全民运动健身模范市，县一级推动全民健身全面开展的示范县。

二是，建设 “六个身边”工程，让老百姓在自己身边找到自己的健身组织、健身活动场所、老百姓身边的体育比赛。

三是，推动“+体育”这样一项活动，我们要把体育主动融到社会活动的方方面面里面去，不是以体育来带动其他活动，而是在其他活动中间，把体育+进去，比如旅游+体育、文化+体育等。

四是，健身要科学，这是我们在2018年想积极推动的一项工作。这一块要通过进行运动处方的推广，以及有中国特色的健身技术的采纳和推广，使得健身科学能够为社会所共识。

五是，完善全民健身激励机制，我们今年一定要推出来类似体育锻炼段位制的一些活动，比如让老百姓打篮球、打羽毛球的也能像下围棋一样有段位制、有级别，对他们的水平有一定的评价，这样一些段位制和积分制的群众活动和群众赛事，也使得群众能够互相鼓励，能够促进自己的健身活动，持续地把它发展下去。

3

北京冬奥会如何创造佳绩？

要在跨项、跨季、跨界上下功夫

苟仲文：

在刚刚结束的平昌冬奥会上，中国体育代表团成绩我认为是符合我国冬季项目开展的实际情况的，也是符合冬季竞技队伍的实际情况的。一句话，就是留有遗憾，但符合预期。

我们有非常强大的体育后备人才，虽然他们不在冰雪项目，但他们是强大的体育后备人才。我们可以调动他们来参加这项工作，这是其他国家都所不具有的。

做好北京冬奥会我们下一步要解决一个“跨”字，就是要在跨项、跨季、跨界上下功夫。我想只要把我们短板补齐，我们一定会把北京冬奥会的比赛办得让国人满意。

我们会让红旗从开始一直飘到最后，只要努力，中国运动员肯定能做到。

4

体育产业5万亿的大目标如何实现？

明星效应、科技助推……

苟仲文：

体育产业是绿色产业、朝阳产业，对于满足群众多样化的文化、消费，是一个非常重要的一部分。

我们就是要提升运动项目的群众参与度，参与人多了，它的需求就多，自然产业也会做大的。

要把运动成绩提高。追星效应在各个国家都有，一个项目出了一个明星，大家都会主动投身到这个项目的活动中间。中国体育健儿虽然不做体育产业，但是他们的运动成绩影响着体育产业的发展。

现在要通过科技来提升整个体育产业的增加值和内涵。光靠卖衣服、卖运动鞋不行，手环、心率监控，通过互联网+的一些作用把它连成一群人，互相通过比对、激励来提高体育的兴趣，带动体育产业的发展。

责任编辑：刘光博