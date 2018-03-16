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台渔民在钓鱼岛海域疑遭日本驱赶 向大陆请求支援

台渔民在钓鱼岛海域疑遭日本驱赶 向大陆请求支援
2018年03月16日 07:42 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：台渔民在钓鱼岛海域疑遭日驱赶 向大陆请求支援

视频截图视频截图

　　海外网3月16日电 一段台湾渔船向大陆求救的视频15日晚被曝光，视频中台湾渔船在钓鱼岛海域似乎遭到日本驱赶，于是向广州台求援。

　　据台湾《苹果日报》报道，该视频显示，台湾渔船呼叫广州台，询问钓鱼岛海域是否为中国的管辖范围，对方回答，“是的，没错”。台湾渔船又询问，“在钓鱼岛海域可否请求大陆协助支援？”对方则表示，“台湾渔船你好，不管你在任何海域发生什么事，都可以呼叫广州台”。台湾渔民之后在视频中还表示，“大陆渔民也在这，日本人就不敢来赶。”

　　台媒称，报道指这是近期的求援视频，但未说明台湾渔船是因为何事求援。

责任编辑：张岩

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