教育部部长：将列培训机构黑白名单 向全社会公布

原标题：教育部门指挥减负行动 将发培训机构“黑名单”

“孩子要成长、要成才，不付出努力、没有负担是不可能的。这个世界上没有舒舒服服、轻轻松松就成才成功的事情。”近日，教育部部长陈宝生做客中国政府网《部长之声》回应了“减负”这个教育热。

前不久，教育部等部委联合部署开展了校外培训机构专项治理行动。陈宝生说，这次治理行动，就是要整顿规范教育秩序，减轻中小学生的课外负担，主要是校外负担这一块。我们这里讲的负担，主要指的是应试教育所带来的超过了教学纲要的这一部分负担。

陈宝生介绍说，这项措施并不是要关闭校外培训市场，而是针对教育培训秩序而采取的，只是整顿违规的、增加负担、扰乱培训市场的部分。责任落实在地方政府，教育部门是一线指挥部。

据了解，治理的主要内容有：第一，在法规层面上，主要是查违规，就是查资质。第二，在硬件层面上，主要是查安全。第三，在教学层面上查大纲。短于教学、短于培训，长于广告、长于宣传，用升学率、用所谓包装的成绩在家长中营造焦虑，这是绝不允许的。第四，在管理层面查行为。主要是查老师，老师在课堂上不按大纲讲、课外超越大纲去讲，这是不允许的。查校长们管理到位没有，各种培训机构的培训成绩不能和招生挂钩。第五，在落实上查责任。教育部门出手了没有？相关部门配合了没有？这是个系统工程。各自把自己应当负的责任领走，真正把该用的权用起来，这件事就能办好。

陈宝生说，治理以阶梯式推进。第一阶段就是出台《通知》，已经干起来了。第二阶段是在此基础上开展全面治理整顿。这个阶段大体上在今年年底完成任务，我们要对各地逐项地提出要求。第三阶段是在前两步的基础上，进一步研究制定政策措施，对培训机构列出“黑名单”“白名单”，向全社会公布，赢得全社会的支持，同时争取全社会的监督，我们共同把这件事办好。第一步要干的就是治理。第二步就是要出台一个全面建设规范发展的意见，这个意见正在研究制定之中。

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责任编辑：初晓慧