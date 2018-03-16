原标题：军改后二度履新，刘家国出任军委国防动员部政委

来源：长安街知事

出任陆军政治工作部主任一年后，刘家国少将的新职务正式明确——中央军委国防动员部政委。

今日的《解放军报》报道，“最可爱的人、来自老百姓、向解放军学习……”在军委国防动员部政委刘家国代表看来，党和政府以及广大人民群众，历来有拥军优属的传统，这些饱蘸深情的词句，构成了军民鱼水深情最具象征意义的标识。

目前担任国防动员部部长的是盛斌中将。此外，同样据今日《解放军报》报道，曾任广州军区联勤部副政委的常信民少将已赴中央军委纪委工作。

此前担任国防动员部政委的是朱生岭中将，他于2017年1月出任武警部队政委，并于去年10月当选十九届中央委员。

本轮军改启动后，刘家国少将已二度履新，2017年1月，他接替“60后中将”张书国，出任陆军政治工作部主任。

张书国于2017年3月出任中央军委后勤保障部政委，成为当时最年轻的正战区级将领。此前担任后勤保障部政委的是张升民，他于2017年1月转任中央军委纪委书记，并于10月当选中央军委委员、中纪委副书记，11月初晋升上将军衔。

据公开报道，刘家国出生于1958年11月，四川达县人，曾任中国人民解放军第13集团军政治部主任，2014年任四川省军区政委，2015年3月兼任四川省委常委。

中央军委国防动员部，是军改后设立的新部门，主要职责为在精简常备军的同时，加强国防动员建设，是增强国防实力、保卫国家安全的需要。此前，各省级军区大多隶属于7大军区，军改开始后，除已明确转隶陆军领导的新疆军区、西藏军区和北京卫戍区外，其余28个省级军区转隶国防动员部。

十八大以来，军民融合上升为我国的国家战略。当前和今后一个时期是军民融合发展的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期。国防动员系统作为沟通沟通军民的主要桥梁，地位十分重要。

国防部发言人吴谦曾表示，组建军委国防动员部，履行组织指导国防动员和后备力量建设职能，领导管理省军区，有利于从战略层面加强对国防动员和后备力量建设的组织领导，是构建中国特色国防动员体系的一个重要举措。

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责任编辑：霍宇昂