原标题：程中才任安徽省委党史研究室主任，殷光临不再担任

3月12日上午，安徽省委党史研究室召开机关全体干部大会，宣布省委关于省委党史研究室主要负责同志职务调整的决定。省委组织部部务会成员、省人才办主任朱春旭出席会议并讲话。程中才作了讲话，殷光临主持会议。

朱春旭在会上宣读了省委任免决定：程中才同志任省委党史研究室主任，殷光临同志不再担任省委党史研究室主任职务。

朱春旭指出，省委对近年来省委党史研究室工作是满意的，对殷光临同志的工作是肯定的。省委认为程中才同志担任省委党史研究室主任是合适的，省委相信程中才同志一定会在省委的坚强领导下，紧紧依靠省委党史研究室全体干部职工，加倍努力，勤奋工作，不辱使命，圆满完成省委交给的各项任务。全室干部职工要自觉讲大局，坚决拥护自觉服从省委决定；要落实新要求，坚持党史姓党的正确方向；要坚持强自身，着力打造党史工作过硬队伍。

殷光临表示，坚决拥护省委决定，相信在省委的坚强领导和中央党史研究室的精心指导下，中才同志一定能够带领省委党史研究室的全体干部职工取得更加辉煌的成就，一定能给省委党史研究室全体干部职工带来更加美好的前途。

程中才

程中才在讲话中强调，党史工作是党的工作的重要组成部分，在党的工作大局中具有不可替代的重要作用，党史研究部门是党的一个重要部门，担任省委党史研究室主任，深感责任重大，使命光荣。一定按照省委领导的要求，团结带领全室同志，在光临同志和历届领导班子打下的良好基础上，开拓创新，扎实苦干，奋力实现新时代安徽党史工作新作为。一要旗帜鲜明讲政治。坚持把政治建设摆在首位，坚定执行党的政治路线，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“五个纯粹”，始终做政治上的“明白人”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于党的历史和党史工作的重要论述，自觉运用马克思主义立场观点方法研究和宣传党的历史，坚持“党史姓党”根本原则，牢牢把握党史工作的正确方向，严格按照党中央部署和省委要求开展各项党史工作。二要履职尽责敢担当。抓紧学习掌握党史工作的基本知识基本原理基本方法，尽快适应岗位变化。组织调动全室力量，坚持围绕中心、服务大局，坚持为党、为人民、为社会主义服务方向，聚焦以史鉴今、资政育人这个根本任务，把安徽党史资源发掘好、研究好、利用好，更好地为加快建设现代化五大发展美好安徽提供历史借鉴。三要从严从实抓管理。坚持从严治室，着力打造一支“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的党史工作队伍。坚持严管和厚爱结合、激励与约束并重，关心爱护干部，充分调动和发挥好干部的积极性主动性和创造性。四要严以律己作表率。坚持把纪律和规矩挺在前面，认真践行“三严三实”要求，切实履行全面从严治党和党风廉政建设第一责任人的责任，不断提升党的建设质量，努力推动管党治党走向“严实硬”。不断加强党性修养，明大德、守公德、严私德，秉持对党忠诚老实、对事业高度负责、对人真诚善良、对己严格要求的一贯风格，扎扎实实干事，堂堂正正做人，以身作则，率先垂范，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态，努力谱写全省党史工作新篇章。

来源：安徽党史网

责任编辑：初晓慧