原标题：一个“马屁精”任白宫重臣，立即打响对华贸易嘴仗！

美国精英挖苦他是“蠢货”，但我们关心他是不是坏蛋。

白宫的大戏一场接着一场。

当特朗普用近乎羞辱的方式，将蒂勒森扫地出白宫的时候，可怜的蒂勒森以及替代蒂勒森任国务卿的蓬佩奥，吸引了全世界的目光。其实，在差不多前后脚，特朗普还做出了另外一个极其重要的任命——任命劳伦斯·库德洛，出任国家经济委员会主任，也就是特朗普的首席经济顾问。

懂行的人都清楚，这是一个十分关键的位置，堪称位高权重。这个位置也是刚空出来没几天，前任——科恩（前任高盛掌门人），因为不满特朗普对钢铁铝征税，愤而辞职。和蒂勒森相比，科恩的离去至少还体面一点，保住了一点尊严。不过，特朗普选择库德洛来接替科恩，被业界认为，这同样是对科恩的巨大羞辱。

因为库德洛在美国精英层中的形象实在是太差了。他大概是除特朗普之外，被建制派精英普遍当成笑话的第二人。诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼讽刺他称，一个人偶尔犯错不难，难的是每次都犯错。一位华尔街大佬对刀哥说，库德洛不但“愚蠢”，还是一个“马屁精”，他知道特朗普想要什么。

蠢货也好，马屁精也好，跟咱有什么关系呢？我们就安静地做一个吃瓜群众，多好！然而不行，库德洛是不是蠢货，或者马屁精，我们尚不能确定。但我们能更确定的是，他对中国充满恶意，他是一个坏蛋！

美妙的事

此前，70岁的劳伦斯·库德洛在美国更出名的身份是CNBC的经济评论员。有点像咱国内经常上电视信口开河的网红“砖家”。3月14日，有他的一期节目。这一天，他的心情格外不同。

库德洛特意打了一条红色的领带，在CNBC的镜头前，细细回忆了前一天晚上的惊喜：他吃过晚饭，刚上了一辆优步车，特朗普打电话过来，邀请他出任自己的经济顾问，他欣然接受了这个大offer。

讲述时，库德洛的语气间有难以掩饰的兴奋，像被表白的少女。谈到特朗普周日第一次打电话给他时，库德洛说“我本来以为他会痛骂我，因为我在一些关税问题上有不同看法。但他没有，他在电话中跟我解释他的立场。”

他们这样交流过几次，“光是连续三四天，每次跟总统聊上三十四分钟，就是一件非常美妙的事。我只想说，真是太美妙了。”

之后他特别表达了自己担任这一职务的优势，“我认识他（特朗普），采访他20多年了。我和他相处融洽，我迫不及待想要开始我的工作。”库德洛还强调他与国会的立法者有“牢固关系”，众议院议长保罗•瑞安对他接任“非常热情”。

随后不久，白宫证实了这一消息。声明称，“特朗普对库德洛极为赞赏”。还有消息人士透露说，特朗普在打电话时一边看着电视里库德洛的节目，一边对他说：“你看上去很帅，拉里。”

有白宫官员说，库德洛的电视生涯是特朗普选择他的部分原因。特朗普经常抱怨，他没有足够的人才上电视推销他的政策。

如果要将特朗普减税鼓吹成一项经济成就，库德洛应该十分胜任，因为他在这方面他和总统的理念很合拍。库德洛本人就推崇“促进成长”的经济政策，包括减税和放松监管。去年底他写道，减税令特朗普和共和党站到了“增长天使”一边。他认为，减税将推动美国经济重新回到3%到4%的“正常、稳定状态”。

表面看来，这位电视名嘴似乎蛮适合进入白宫西翼，与总统谈笑风生的。

挖苦如潮

但美国舆论没有为库德洛送上祝福，却送上了潮水般的挖苦。

他的专业资历显然是一大硬伤。库德洛毕业于罗切斯特大学，本科学的是历史。之后他去了普林斯顿学习政治和经济学，但没拿到硕士学位就退学了。后来他进入纽约联邦储备银行工作，因为没有经济学硕士学位，只能干初级经济分析师的活。

这个没学位的“经济学家”后来摇身一变，成了里根政府的行政管理和预算局助理局长。1987年，他进入华尔街投行贝尔斯登，担任首席经济学家。应该承认，这算是一种“逆袭”。

“首席经济学家”这牌子听上去响当当，但据一位真正的经济学家向刀姐透露，其实很多投行的所谓经济学家，没几个人拿他们当回事。彭博社直截了当评论说：“库德洛并非经济学家。”

不知道是不是因为始终得不到同行的认可，而压力太大，库德洛后来竟然自甘堕落，成了瘾君子。7年之后，库德洛因吸毒被投行解雇，此后还由于毒瘾反复发作被迫参加隔离戒毒治疗。这个污点也让有人对他管理经济的能力提出质疑。

要说，命运对库德洛不薄。库德洛在投行工作期间，接受过几次CNBC的采访，渐渐的，他觉得自己更适合往媒体发展，因此后来他逐渐以上电视评论市场为主。但由此，他的工作离真正的经济学研究更远了。

当然了，如果是一名出色的经济评论员，对市场有长期的准确观察，那作为顾问也说得过去。

然而库德洛对经济的预测记录极端不佳。他从业记录中一个最大的污点，是2007年次贷危机爆发前，他专门写文章赞扬美国的经济，还在电视节目里坚决否认美国可能陷入经济危机。结果话音刚落，危机就爆发了。

这样的库德洛，竟然成了美国的经济大总管，可以想见，一贯瞧不起他的精英是多么愤怒。他们把情绪都发泄在对库德洛的嘲讽、挖苦上。看看美国媒体对他的报道，标题惊人的一致。更有好事者还列出了库德洛“蠢话清单”。

恼羞成怒的精英不仅批评库德洛不专业、总犯错，还质疑库德洛的人品。尤其是他在特朗普面前展现出的“灵活性”让美国的正人君子们感到不齿。

和前任科恩相比，库德洛的经济政策思想并没有明显不同之处，他也支持自由贸易，反对提高关税。3月3日他发表文章，明确反对特朗普政府对进口钢铁和铝产品征收关税。他强调，“短期内钢铁和铝产业可能得利，但钢铁和铝的使用者和消费者将受损。”

然而面对挥舞着关税大棒的特朗普，科恩为坚持自己的看法辞职，而库德洛却像一条精明的变色龙，乖巧地向总统靠拢，称“转而相信关税也是一个谈判筹码”。在他的提名确认后，库德洛甚至公开赞赏起特朗普利用关税推进贸易谈判的技巧。

还没上任，身段就这么柔软，不知库德洛以后是否还有勇气跟特朗普说真话，或者进行有意义的政策辩论？

其实，他自己在节目已给出了答案。他说，“我的成长经历告诉我，你可以说也可以反驳，但一旦总统做出了决定，就是这样。”“我的工作是执行。你不会经历这些没完没了的官僚主义和拖延。”

难怪在最近的人事变动之后，很多媒体评论说，特朗普已不能容忍内部反对之声。在未来的经济决策过程中，库德洛将不再会是像科恩这样的制衡者，而更多是特朗普经济政策的执行者和宣传者。

当然了，作为中国人，大家最关心的还是这位头牌顾问的中国政策。不过，听听他的最新表态，估计很多人会眉头一皱。

在接受工作后的第一次采访，库德洛就毫不掩饰地表达了他对中国的强硬态度。他说：“作为一个不喜欢关税的人，我认为中国已经受到了不仅仅来自美国的强力施压。”他还明确表示，“我想美国可以带领大型贸易伙伴和盟国与中国对抗，或者让中国知道其违反了规则。这是我希望看到的方式。”

此前，他在接受电台采访时谈到钢铝关税时说：“加拿大会被豁免，墨西哥会被豁免。澳大利雅会被豁免。我向你保证，整个欧洲到最后都会被豁免。我跟你打赌，在亚洲的美国盟友也会最终受到豁免。只有中国不会被豁免。”他威胁道，“要给中国一个强硬回答”。

东邪西毒

由于特朗普内阁高度的不稳定性，再加上特朗普偏爱找些标新立异、东邪西毒式的非主流人物充实团队。让大家对特朗普身边的人员更替总保持相当高的兴趣。那么这个库德洛，又能在美国决策层中发挥多大作用呢。

总统首席经济顾问他不是一个人，是总统经济顾问委员会这个智囊机构的代表。它是顾问部门而非职能部门，没有上下级组织。除非得到总统授权，否则不能直接指挥别的政府部门。

因此，总统经济顾问具体在白宫中能发挥多大影响力是因人而异，主要看总统经济顾问本人的个性，加上他与总统的私人关系。

以往，经济顾问委员会成员多是成名经济学家，其中不少人严守知识分子的耿直，保持客观立场，只咨询、不决策。

比如首任总统首席经济顾问埃德温•诺斯是著名农业经济学家，在被杜鲁门看上以前从未从过政。当参议院要求经济顾问委员会为杜鲁门的马歇尔计划作证时，他居然手一摆，不去。作为首席经济顾问，他的“短命”结局和能发挥的能量就可想而知了。

但也有一些跟总统关系好，野心也比较大的首席顾问，就能在美国内外经济政策中发挥比较大的影响力，甚至进入核心决策层。

库德洛很可能在打这个算盘。

目前，特朗普内阁中唯一在外常跟特朗普唱反调的蒂勒森，已经say goodbye了，他身边剩下的都是自己欣赏的、能跟他一个鼻孔出气的人。库德洛无疑看破此道，他头一个亮相，就自己冲到了贸易嘴战的头前位置。

未来，库德洛可能充当特朗普在贸易上的点炮手。以往是特朗普唱白面，蒂勒森唱红脸，以后的库德洛可能比特朗普更白，特朗普反而唱起红脸。

库德洛没有过公开访华的纪录，他对中国知之甚少，某种程度上比搞《致命中国》的纳瓦罗还差，有他在旁煽风点火，特朗普对华贸易战这次很可能要动真格。

我们当然要小心，当然要做好反击准备。

不过，不管特朗普、库德洛、纳瓦罗、莱特希泽、罗斯等等等要动“真格”还是“假格”，全球化与自由贸易是人类发展的必然所在，天下大势，浩浩汤汤，我们这条“真龙”，还会怕几条变色龙吗？

来源：补壹刀

责任编辑：刘光博