人大代表建议:企业从岗位工资制向技能工资制过渡

原标题：齐嵩宇代表建议：企业从岗位工资制向技能工资制过渡
全国人大代表、中国一汽红旗工厂技术处外网维修工人齐嵩宇说，企业应该采用更为灵活的薪酬制度、激励制度，来激发更多人主动选择产业工人就业岗位的意愿。
齐嵩宇建议企业将岗位工资制向技能工资制过渡，将围绕岗位工资的绩效浮动改成围绕技能工资的绩效浮动，这种改革有利于企业更好地发挥激励机制作用，培养更多产业工人。
齐嵩宇说，技能工资制是近几年我国企业改革中普遍采用的新工资制度，它是一种以劳动技能、劳动责任、劳动强度、劳动条件等基本劳动要素为评价依据，以岗位或职务工资和技能工资为主要内容，根据劳动者的实际劳动质量和数量来确定报酬的多元组合的工资类型。他建议企业可在国家政策的指导下，根据实际情况适时调整工资结构关系及各类人员的工资关系。
来源：长春日报
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