江西宜春回应国道标线不明显:施工单位未及时修复

原标题：江西宜春回应国道标线不明显问题：施工单位未及时修复

央视财经 截图

关于国道G320宜春段标线不明显问题初步调查及整改落实的情况通报

3月15日，中央电视台“3·15”晚会曝光了《道路施工“偷工减料” 路面标线存在“交通隐患”》涉及国道G320宜春段标线不明显的问题。宜春市连夜行动，组织相关单位人员冒雨沿国道G320进行了全面排查。

经核实，央视播出画面为袁州区宜慈公路与国道G320重叠路段，位于省道S224宜慈公路K83+285--K83+994处（国道G320K1030+106--K1030+815处），重叠路段共709米，其中标线缺失约100米，标线不清晰约270米。

袁州区宜慈公路BT项目于2013年8月18日正式动工，全长62.3公里（含该709米），于2016年6月6日全线建成试运营通车，目前还未进行竣工验收（竣工验收时间要求通车满2年）。经招投标确定，该项目投资方为宜春市天一投资发展有限公司。该项目交安设施施工单位为江西省金路交通设施有限公司。

交安设施施工单位所用标线材料采用广州凯帆道路交通设施有限公司的路面标线涂料，经交通运输部科学研究院交通工程检测中心检测各项指标结果符合标准要求，出具了质量合格证书。

该路段的标线于2016年3月25日完成施工，至2018年3月已使用2年。由于该处周边有新建道路及房地产开发项目正在施工，社会过往车辆及施工车辆机械设备的频繁通行，导致路面标线磨损严重，施工单位疏于巡查未及时修复。

为切实全面排查消除交通安全隐患，宜春市立即对整改工作进行部署：一是责成施工单位立即对曝光路段路面标线进行重新标记，并对全线进行排查整改。二是由市质监部门负责对曝光路段所使用涂料质量进行检测。三是举一反三，在全市范围内组织开展交通设施安全隐患整治行动，由市交通、公路、交警、城管、质监部门和各县（市、区）政府牵头，对交通标线缺失及标志缺少、平交路口指示及让行标志缺失等道路安全隐患进行一次全面的排查整改。四是尽快建立交通安全巡查排查及修复完善长效机制，确保人民群众的交通安全。

后续的检测、排查、整改情况，宜春市将及时向社会公布。

宜春市人民政府新闻办公室

2018年3月16日

来源：

微信公众号“宜春发布”

责任编辑：张玉