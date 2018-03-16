原标题：高怀孝挂职担任江西鹰潭市政府党组成员
信息日报江西政读小编获悉，3月15日，江西省政府副省长吴晓军一行走访了中国信息通信研究院，与信通院进行了座谈交流。省政府副秘书长陈敏、省工信委主任杨贵平、副主任王亦斌、鹰潭市政府党组成员高怀孝，信通院院长刘多、副院长何桂立、纪委书记王晓丽等参加座谈交流。这表明高怀孝已任鹰潭市政府党组成员。
信息日报江西政读小编了解到，高怀孝是挂职干部，系中国邮政科学研究规划院党委委员、副院长。公开信息显示，中国邮政科学研究规划院是中国邮政集团公司的直属单位。
来源：微信公众号“江西政读”
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