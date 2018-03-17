历史首次 全国人代会上的宪法宣誓

原标题：全国人代会上的宪法宣誓，历史首次！

来源：北京青年报

全国人民代表大会上的首场宪法宣誓活动，3月17日举行。

这样的宣誓活动，18日、19日还将举行。在此前十三届全国人大一次会议的新闻发布会上，发言人张业遂介绍，这是宪法宣誓制度实行以来，首次在全国人民代表大会上举行的宪法宣誓活动。

宪法宣誓从无到有

中国的宪法宣誓制度始于2014年10月。

当月，十八届四中全会审议通过《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，提出建立宪法宣誓制度：“建立宪法宣誓制度，凡经人大及其常委会选举或者决定任命的国家工作人员正式就职时公开向宪法宣誓。”

1个多月后，2014年12月4日，首个“国家宪法日”，全国各地纷纷开展宪法宣誓活动，但当时因为尚未统一规范，各地宣誓的形式、内容不一。

半年后，2015年7月1日，十二届全国人大常委会第十五次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于实行宪法宣誓制度的决定》（以下简称《决定》），以立法方式确立了我国宪法宣誓制度。

早在提出建立宪法宣誓制度之初，2014年11月，国务院法制办公室副主任袁曙宏曾在新闻发布会上表示，我国建立宪法宣誓制度，也是借鉴国际惯例。世界上142个国家有成文宪法，97个国家都有向宪法宣誓制度。

《决定》通过之后，向宪法宣誓的国家多了一个。

誓词从70字到75字

“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗！”

全国人民代表大会历史上的第一次宪法宣誓，誓词75个字。

这比宣誓制度初确立时多了5个字。

2015年6月24日，《决定》草案提请第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议审议时，十二届全国人大常委会副秘书长韩晓武在说明中说，公职人员宣誓是否用统一的誓词，目前世界各国做法不一。

他提到，调研中多数同志认为，目前规定的宣誓人员虽然在级别、种类、工作任务等方面各不相同，但在忠于宪法、遵守宪法、维护宪法、履行宪法职责的要求上是相同的，誓词应当一致。而且，统一、规范的誓词也有利于保证宣誓的严肃性。

一周后正式确定的宣誓制度，誓词共70字——

“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强、民主、文明、和谐的社会主义国家努力奋斗！”

对比不难发现，这次宣誓的誓词多了5个字，变化主要在努力奋斗目标上，“建设富强、民主、文明、和谐的社会主义国家”改为“建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”。

全国人大常委会法工委副主任张勇受委员长会议委托作相关修订草案说明时说，这是根据一些地方、部门和同志的建议，根据党的十九大精神和十九届二中全会修改的。

“建议把‘拥护’改为‘忠于’”

可能很多人不知道，宪法誓词还有一个版本是65字——

“我宣誓：拥护中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行宪法职责，恪尽职守、廉洁奉公，忠于祖国、忠于人民，自觉接受监督，为中国特色社会主义伟大事业努力奋斗！”

这是提交审议时《决定》草案的版本。

不过，在草案审议中，十二届全国人大常委会委员辜胜阻提出，建议将宣誓誓词中“为中国特色社会主义伟大事业努力奋斗”，改为“为建设富强、民主、文明、和谐的现代化国家而奋斗”。

“为什么这样改？”辜胜阻说，“因为‘富强、民主、文明、和谐’是现代化国家的建设目标，也是中国特色社会主义的发展方向。”

“应把‘忠于宪法’作为誓词最重要的内容来表述”，十二届全国人大常委会委员徐显明提出的建议更细，“第一句‘拥护中华人民共和国宪法’中的‘拥护’这个词显然分量不够。建议把‘拥护’改为‘忠于’。‘忠于’中包含着遵守和捍卫的含义。”

他还建议将“履行宪法职责”改为“履行法定职责”，“并不是所有的公职人员都在履行宪法职责”。

这些意见，最终都体现在誓词里，从65字到70字，字数上看只是5个字，但变化却不只一点。

首次宪法宣誓仪式

2016年1月1日，全国人大常委会正式实行宪法宣誓制度，据沈春耀介绍，迄今已举行了12次45人次的宪法宣誓。

宪法宣誓制度确定后，2016年2月26日，十二届全国人大常委会首次举行宪法宣誓仪式，十二届全国人大常委会委员长张德江主持并监誓。

当时，十二届全国人大常委会第十九次会议任命了全国人大有关专门委员会副主任委员、常委会工作委员会副主任等6名国家工作人员，6人依法进行宪法宣誓。

下午5点，张德江宣布宪法宣誓仪式开始，全体起立同唱中华人民共和国国歌。之后，领誓人、新任命的十二届全国人大财政经济委员会副主任委员刘源走到宣誓台前，将左手抚按在宪法上，右手举拳，宣读誓词，其余5人并排站在领誓人身后，举起右拳，跟诵誓词。

十二届全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨和全国人大机关有关负责同志、全国人大机关干部等约50人参加。

在这之前，2016年1月13日，最高人民法院举行新任法官宪法宣誓仪式，这是最高法首次举行新任法官宪法宣誓仪式。在最高人民法院院长周强的监督下，最高人民法院常务副院长沈德咏带领45位新任法官宣读70字誓词。

2016年9月18日，国务院首次举行宪法宣誓仪式，国务院总理李克强监誓。2016年以来国务院任命的38个组成部门、直属特设机构、直属机构、办事机构、直属事业单位的55名负责人依法进行宪法宣誓。

具体到地方，据《中国人大杂志》报道，截止至2016年2月底，我国31个省（自治区、直辖市）已全部制定了实施宪法宣誓制度的办法。

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责任编辑：张岩