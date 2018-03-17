新华社评论员：无愧于新时代的精彩答卷

新华社北京3月16日电 题：无愧于新时代的精彩答卷

新华社评论员

“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”站在2018年全国两会这个继往开来的历史节点回望，我们有一种共同的感受：党的十八大以来的五年，以习近平同志为核心的党中央举旗定向、掌舵领航，中国特色社会主义取得的历史性成就举世瞩目，中华大地发生的历史性变革举世震撼。

精彩的答卷，书写着亿万人民共同的信念：根本原因在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。

这是一份风云激荡的答卷：它是中国经济总量从54万亿元增长到82.7万亿元、经济结构出现重大变革的新跨越；是6800多万人口脱贫、贫困发生率从10.2%降至3.1%的反贫困斗争奇迹；是大刀阔斧、破局开路的新一轮改革大潮；是人民获得感、幸福感、安全感不断增强的民生画卷；是刀刃向内、刮骨疗毒的党的自我革命；是“一带一路”建设的合作热潮，人类命运共同体理念的世界共鸣……

这是一份力挽狂澜的答卷：曾几何时，党内和社会上存在的一些突出问题，让多少人看在眼里、忧在心里。正是习近平总书记以治国理政的雄才大略，领导全党全军全国各族人民进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，革故鼎新、激浊扬清，凤凰涅槃、浴火重生，党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、军队的面貌、中华民族的面貌焕然一新，开创了中国特色社会主义新时代。

这是一份气壮山河的答卷：五年时间在中华民族几千年的历史长河中只是短短一瞬，但在如此短的时间里，开启如此多的深刻变革，取得如此辉煌的成就，产生如此深远的影响，史上少有，世所罕见。上下五千年，纵横九万里，中国从未像今天这样展现盛世气象，中国人民从未像今天这样充满自信，中华民族伟大复兴的前景从未像今天这样灿烂光明。这是在中华人民共和国发展史上、中华民族发展史上、世界社会主义发展史上、人类社会发展史上写下的精彩篇章。

天下之势，常系民心。过去五年的历史性成就和历史性变革，写在960多万平方公里的广袤大地上，写在中华民族伟大复兴的新征程中，更写进了13亿多全国各族人民心间，点燃的是希望，提振的是信心，凝聚的是力量，照亮的是未来。

江山就是人民，人民就是江山。没有一种执政资源比民心更宝贵，没有一种评价比百姓口碑更有说服力。在四川成都，一位老人握着习近平总书记的手，激动地说：“您是我们的好领袖，中国人民的福星。”质朴的话语，表达了亿万人民对以习近平同志为核心的党中央交出的时代答卷的高度评价，道出了广大人民对领袖发自内心的信赖与爱戴。

“横空大气排山去，砥柱人间是此峰。”伟大的时代必然需要并产生这个时代的领袖。时间是最客观的见证者，人民是最终评判者。党的十八大以来，习近平总书记以非凡的政治智慧、顽强的意志品质、深厚的人民情怀、强烈的责任担当，赢得全党全军全国各族人民衷心拥护，赢得国际社会广泛赞誉。习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心，是历史的选择、人民的选择、时代的选择，是党心所向、民心所盼、众望所归。

思想就是旗帜，旗帜指引方向。习近平新时代中国特色社会主义思想就是当代中国共产党人高高举起的伟大旗帜。马克思曾经指出：“理论在一个国家实现的程度，总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。”围绕新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这一重大课题，习近平总书记以马克思主义政治家、理论家、战略家的深刻洞察力、敏锐判断力和战略定力，提出了一系列具有开创性意义的新理念新思想新战略，为习近平新时代中国特色社会主义思想的创立发挥了决定性作用、作出了决定性贡献。这一重要思想彰显了实事求是、与时俱进、开拓创新的理论品格，为新时代写好坚持和发展中国特色社会主义这篇大文章提供了科学指南。实践证明，在当代中国，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，才能更好坚持和发展中国特色社会主义，才能不断夺取各项事业发展新胜利。

“天下将兴，其积必有源。”靠坚强核心掌舵领航，以科学理论指导实践，这就是过去五年中国发展进步的根本逻辑，也是自信的中国开创更加美好前程的必然逻辑。核心就是灵魂，核心就是力量。面向未来，我们党作为世界最大政党，要肩负起新时代的历史使命，要战胜各种风险挑战，要带领人民实现党的十九大擘画的宏伟蓝图，必须有一个坚强领导核心，必须在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。这是关系党和国家前途命运的根本性问题。只有牢固树立“四个意识”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，才能聚合万众一心、无坚不摧的强大力量，夯实党和国家兴旺发达、长治久安的政治根基，不断夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利。

新征程已经开启，奋斗号角已经吹响，历史性考试还在继续。今年两会是党的十九大后的第一次全国两会，也是中国又一次“站在世界地图前”的盛会。人民在期待，历史在期待，世界在期待。我们相信，近3000名全国人大代表庄严行使权力，代表人民作出郑重选择，实现党的主张、国家意志、人民心声高度统一，必将汇聚起奋进新时代的磅礴力量。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，同舟共济、团结奋斗，书写无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的新答卷！

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责任编辑：张岩