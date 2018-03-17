原标题：[理上网来]充分认识深化党和国家机构改革的新高度新视野

随着《国务院机构改革方案》的公布，2018年党和国家机构改革迈开了稳健向前的步伐。这是我国改革开放以来的第八次机构改革。与以往七次机构改革相比，这次机构改革最鲜明的特征就在于“以国家治理体系和治理能力现代化为导向”。《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》中的这一表述，明确规定了此次机构改革是与国家治理紧密联系在一起，并以国家治理为根本引领的。

以国家治理为导向的机构改革具有前所未有的重要性

机构改革必须有鲜明的问题导向。前七次机构改革，或是以大幅裁减机构和人员、或是以因应市场经济的发展和加入世贸组织的需要、或是以转变政府职能和实行大部门制为问题导向，这些都符合当时的实际情况，都是非常正确的选择。但是，当下的机构改革，以国家治理体系和治理能力现代化作为导向，则为党和国家机构改革做出了高度的定位，廓清了广阔的新视野，阐明了三个前所未有的重要性。

第一，深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。党的十八届三中全会确定了“推进国家治理体系和治理能力现代化”是全面深化改革的总目标之一。从全面深化改革的角度来讲，最重要的一个方面就在于党和国家机构的改革。党和国家机构是上层建筑，如果上层建筑有弊端、出问题了，就会阻碍生产力和经济基础的发展。因此，机构改革成为引发上层建筑自我革新、自我完善的内在的、深刻的变革。

第二，党和国家机构职能体系是中国特色社会主义制度的重要组成部分。从中国特色社会主义制度来讲，最重要的莫过于党和国家机构职能体系，如果党和国家机构职能体系不科学、不合理，国家治理就会受到根本的影响和制约。

第三，机构改革是党治国理政的重要保障。从国家治理的角度讲，治国理政之大小事，无不通过机构和职能进行。国家治理体系和治理能力都是与机构和职能紧密联系的。机构改革事实上已成为国家治理的主轴和发展的路径。只有通过机构改革，才能更好地、全面地提高国家治理能力和治理水平。

以国家治理为导向的机构改革具有全新的目标领域任务

以国家治理现代化为导向的机构改革，决定着本次机构改革在改革的目标、改革的领域和改革的任务等方面，与以往历次机构改革相比，都发生了新变化。

首先，这一次深化党和国家机构改革的目标是，构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。这是怎样一种体系呢？概括起来就是四大职能体系：总揽全局、协调各方的党的领导体系；职责明确、依法行政的政府治理体系；中国特色、世界一流的武装力量体系；联系广泛、服务群众的群团工作体系。简洁地说，就是党的领导体系、政府治理体系、武装力量体系、群团工作体系。弄清楚职能体系问题，是顺利、正确、有效推进机构改革的前提。这次党和国家机构改革就应在这四大职能体系要求下通盘考虑、进行改革，并要服务于构建四大职能体系。

其次，本轮机构改革要统筹党政军群机构改革。为适应建立四大职能体系的根本要求，就必然需要进行党政军群四大机构的系统改革。党政军群机构改革，是对此次机构改革的总体性概括，它大大超出了以往机构改革的范围。以往历次机构改革仅限于政府部门的行政体制改革，而此次机构改革涵盖所有机构，深入众多部门领域。具体而言，此次机构改革涉及五大领域，一是党政军群四大领域各自的机构改革，即党政军群要科学、合理设置各自的相关机构；二是第五个领域的跨领域改革，即党政军群之间机构改革的相互配合，将它们中职能相近的机构合并或合署办公，充分理顺和优化党的部门、国家机关、群团组织、事业单位的职责，更好地完善党政机构布局。

最后，这次机构改革的任务之一是，科学设置机构、合理配置职能，解决机构重叠、职责交叉、权责脱节的问题。这就要求必须把相同职责的机构整合起来。从已公布的《国务院机构改革方案》来看，以新组建的自然资源部为例，它将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责，都完全地整合了。这么多职责的整合，有效地克服了多头管理、群龙治水的弊端。（作者许耀桐系国家行政学院一级教授、博士生导师）

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责任编辑：张岩