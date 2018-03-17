原标题 五年八问：趣读最高检工作报告（独家揭秘）

3月9日下午，曹建明检察长向十三届全国人大一次会议作最高检工作报告，报告相关热点内容瞬间刷屏，还上了微博热搜，真是太火爆了。

检察君要告诉您的是，报告还有一种更有趣的读法，就是对比着读。不信？接下来检察君带您穿越五年，看看最高检工作报告五年来的有趣变化。

一问：报告有多厚？

报告页数逐年增加。

二问：都有哪几部分？

“正文+附件”的基本结构稳定，附件内容逐年丰富。

三问：由谁来起草？

图为2018年最高检工作报告写作团队全家福↑

四问：内容咋传播？

报告传播形式逐年多元化，全媒体宣传报道格局日益巩固。

五问：都征求谁的意见建议？

意见建议征求范围不断扩大。

六问：修改条目知多少？

修改条目数量逐年增多。

七问：都有些啥案例？

案例数量逐年增加，案例类型逐年丰富。

八问：都为哪些地方打call？

地方经验逐年增加，经验类型不断丰富。

最高检工作报告五年八问背后的有趣数据分析，您都get到了吗？繁花一般的数据背后，是五年来全国检察机关不忘初心、砥砺前行的丰硕成果，这份成绩单请您查收。

2018，我们再出发！

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责任编辑：张岩