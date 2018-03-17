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五年八问：趣读最高检工作报告

五年八问：趣读最高检工作报告
2018年03月17日 08:14 最高检网站
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　　原标题 五年八问：趣读最高检工作报告（独家揭秘）

　　3月9日下午，曹建明检察长向十三届全国人大一次会议作最高检工作报告，报告相关热点内容瞬间刷屏，还上了微博热搜，真是太火爆了。

　　检察君要告诉您的是，报告还有一种更有趣的读法，就是对比着读。不信？接下来检察君带您穿越五年，看看最高检工作报告五年来的有趣变化。

　　一问：报告有多厚？

　　报告页数逐年增加。

　　二问：都有哪几部分？

　　“正文+附件”的基本结构稳定，附件内容逐年丰富。

　　三问：由谁来起草？

　　图为2018年最高检工作报告写作团队全家福↑

　　四问：内容咋传播？

　　报告传播形式逐年多元化，全媒体宣传报道格局日益巩固。

　　五问：都征求谁的意见建议？

　　意见建议征求范围不断扩大。

　　六问：修改条目知多少？

　　修改条目数量逐年增多。

　　七问：都有些啥案例？

　　案例数量逐年增加，案例类型逐年丰富。

　　八问：都为哪些地方打call？

　　地方经验逐年增加，经验类型不断丰富。

　　最高检工作报告五年八问背后的有趣数据分析，您都get到了吗？繁花一般的数据背后，是五年来全国检察机关不忘初心、砥砺前行的丰硕成果，这份成绩单请您查收。

　　2018，我们再出发！

　　点击进入专题

责任编辑：张岩

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