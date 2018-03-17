中国的SpaceX在哪里？ 航天专家：很快会出现

原标题：中国的“SpaceX”在哪里 ——“国家队”与民企共话航天发展

本报记者 付毅飞

2018年2月，SpaceX的猎鹰重型火箭首飞成功，夺下当今航天界“运载之王”的桂冠。这也使该公司具备了在载人探月这样的任务中与NASA（美国国家航空航天局）竞争的资本。

作为一家民营企业，SpaceX一次次打破航天界固有的“禁忌”，将传统观念中的“不可能”变为现实，其成功之路引来航天界广泛关注。

多年来，我国民营企业也为航天事业发展作出了贡献，其参与层级正由一般配套零部件向总体和分系统提升，但央企“国家队”一直牢牢占据着“主角”地位。“国内民企目前还无法涉足空间活动的主战场，暂时还得依靠‘国家队’担当航天主力军。”航天科技集团科技委主任包为民委员说。不过，随着近年商业航天越来越受重视，一些不甘于“跑龙套”的民企开始奋力向航天市场进军，希望能搭建自己的舞台。

在前景广阔的航天市场中，“国家队”和民企如何共同发展？中国什么时候能出现SpaceX一样的民营航天大腕儿？来自两会内外的航天人向科技日报记者讲述了自己的观点。

顾虑“泡沫”？泡沫中杀出了联想华为

对于民企的加入，“国家队”纷纷表示欢迎和支持。航天科技集团六院院长刘志让代表说：“民企参与竞争是件好事，会带给我们紧迫感，许多优秀资源也能交流应用，不仅双赢，也能促进航天强国的建设。”

但他们也有忧虑。包为民说，航天是高风险产业，如果没有金融保险行业的介入，民企可能很难拿到航天订单，这方面或许有待进一步健全。

刘志让说，搞航天需要高技术、大投入，例如火箭发动机，做到一定阶段，需要大型试验验证设置。如果很多企业都去盲目建设，将来难免造成资金浪费，也会给公司带来风险。“其实我们愿意向民企开放资源或共建平台，包括创新组织管理模式共同提质增效。”他说，“国家是否能分领域、分层次地进行一些引导、统筹？”记者了解到，许多航天专家执此观点。

成立于2016年的天仪研究院，专注于研制面向商业市场的航天系统与载荷，已有4颗卫星在轨运行。该公司CEO杨峰认为，火箭比较特殊，主要是太危险，准入需慎重。但在其他航天领域，无需对一些市场乱象或重复建设太过顾虑。他将此称为“泡沫”，表示“不可无泡沫、不可太泡沫”，这是任何商业领域的一部分。他表示，如果拿其他行业比较，几十年前计算机、通信行业也很封闭，只有“国家队”来干。当国家把它放开，用市场来管理，很快就有联想、华为这样的企业发展起来。“联想、华为都是从泡沫中拼杀出来的，优胜劣汰本是市场规律。”他说。

地上泡沫可以有，天上卫星却不能乱飞。对此杨峰表示，目前从军方到国防科工局、无线电管理局等部门，对卫星发射的审批很严格，层层把关，同时航天活动也要遵循国际空间法，泡沫到这个层次会得以抑制。“有钱你可以在地面造一万颗卫星随便玩，但别想随便发上天。”他说，“我能理解专家对泡沫的顾虑，但不希望这种顾虑对民企形成压制。泡沫中也有有价值的企业，不能全部掐死。”

“国家队”体制限制有待解决，民企更灵活

被问及“中国的SpaceX”何时会出现，许多专家表示：很快。

中国航天科工集团四院型号总设计师胡胜云代表说，或许民企在技术能力上暂时有欠缺，但相信将来会具备。同时，民企的优势是体制机制灵活，只要能通过市场手段获得足够的资金，可能会发展得非常快。

“作为央企，发展商业航天面临最现实的困难正是来源于体制机制，这个问题亟待解决。”胡胜云说，例如资金，如果发展商业航天还要靠政府和企业自身投资，显然走不通，必须从市场上融资，按市场规则办事。但很多地方跟央企目前的管理还存在矛盾。

2017年12月，航天科工火箭公司在上海与8家社会投资机构签订协议，现场募集资金12亿元。“这跨出了很大一步，但还不够。”胡胜云说，靠市场机制拿到了钱，也必须按照市场机制花钱，让它发挥最大效益、调动科技人员的积极性。他表示，目前国家已经注意到这些问题，出台的政策，不仅在航天领域，许多央企都开始推动混合所有制改革、股权多元化等。虽然目前在操作层面上还存在一些困难，但只要国家真正重视，相信一些问题能很快解决。

杨峰很能理解“国家队”的苦衷。“央企为了保证那么大的国家资产不受风险，自然会有一些约束力，这是应该的。”他说，“民企的优势就是足够灵活，想做一件事马上就能调动资源去做。即使有风险，我们会自己承担，不涉及任何资产流失。”

民企需要机会，也要有“太空情怀”

除了勇于创新的精神和灵活的管理，SpaceX的成功背后也有美国国家航空航天局（NASA）在技术等方面的支持。而杨峰表示，国内民营航天企业目前更需要的是机会。

“我们这些民企刚刚出来，还非常弱小，所以几乎所有的任务都还在‘国家队’手里。”杨峰说，“希望国家能开放一些‘国家队’看不上，我们吃得下的小课题，以此支持我们就够了。”同时他希望，这样的课题不要采用立项、定计划的模式，这样脱离了商业的本质；而是“悬赏”，例如需要什么数据，让各企业自己投资去做，谁先把数据拿出来，国家就出钱采购。

包为民还表示，未来，并非通过国家指令性计划而是来自社会的商业航天活动会越来越多，社会需求会成为推动航天建设的重要动力，这将是航天发展的重要方向。

此外，有专家劝告，希望民企不要借航天之名炒概念、圈资金。航天加工程技术研究院常务副院长刘雨菲曾向媒体表示，商业航天不是概念，而要有对这个行业整体发展的感情与责任，要遵守基本商业道德。如果企业的定位和出发点偏了，不可能成为SpaceX，也无法推动中国航天的发展。

由此，民营企业真想在航天市场有所作为，还需要责任、担当，以及一份“太空情怀”。

责任编辑：张义凌