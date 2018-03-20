国家监察委官方微信首次亮相 首次推送1组7篇文章

原标题：国家监察委官方网站官方微信亮相

3月20日上午，封面新闻记者了解到，微信公众号“中央纪委监察部网站”已更名为“中央纪委国家监委网站”。这也是国家监察委官方微信的首次亮相。记者注意到，微信系统显示，该名称更改的记录时间为2018年3月20日。

当日11时42分，更名后的这一微信公众号首次推送了一组共7篇文章。包括《国家监察委主任、副主任、委员怎么产生的？》、《国家监察法通过！反腐败工作法治化的重要里程碑》等。

与此同时，记者还注意到，此前的中央纪委监察部官方网站，也已变更为中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国国家监察委员会的官方网站。这也是国家监察委这一国家最高监察机关设立后，其官网的首次亮相。

除了官方网站和微信公众号，记者发现，此前的中央纪委监察部客户端也进行了更名。

在中央纪委和国家监察委的官方网站，记者注意到“信息公开”栏目中，“领导机构”一项也已加入“中华人民共和国国家监察委员会”，并公布了杨晓渡的简历等信息。

两天前的3月18日，十三届全国人大一次会议举行第六次全体会议。杨晓渡当选为中华人民共和国国家监察委员会主任。

此前4天，杨晓渡在《人民日报》发表署名文章《构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系》。其中，重点谈及了“准确理解健全党和国家机构职能体系的总体要求”等重要内容。

责任编辑：张玉