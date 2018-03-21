国家广播电视总局成立 聂辰席任局长(图)

原标题：重磅！国家广播电视总局成立！聂辰席任局长

“国家新闻出版广电总局门户网站”微信公号3月21日消息，3月21日上午， 国家广播电视总局召开干部大会，宣布了中央关于组建国家广播电视总局和领导班子任职的决定，聂辰席同志任中宣部副部长、国家广播电视总局局长、党组书记。

知道君（xjb-jingshier）了解到，十三届全国人大一次会上通过的国务院机构改革方案中提到：

组建国家广播电视总局。为加强新闻舆论工作，加强对重要宣传阵地的管理，充分发挥广播电视媒体的作用，方案提出，在国家新闻出版广电总局广播电视管理职责的基础上组建国家广播电视总局，作为国务院直属机构。其主要职责是，贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视管理的政策措施并督促落实，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，监管、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，负责广播电视节目的进口、收录和管理，协调推动广播电视领域走出去工作等。

不再保留国家新闻出版广电总局。

责任编辑：张玉