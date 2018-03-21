改革后国务院首个总局局长亮相

原标题：改革后，国务院首个总局局长亮相

来源：长安街知事

撰文 | 高楼

3月21日上午， 国家广播电视总局召开干部大会，宣布了中央关于组建国家广播电视总局和领导班子任职的决定，聂辰席同志任中宣部副部长、国家广播电视总局局长、党组书记。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，这是国务院机构改革启动以来，首个明确领导人选的“总局”。此前，聂辰席的职务为中央宣传部副部长，国家新闻出版广电总局局长、党组书记，国家版权局局长。

改革之前，国家广电总局的领导班子共有8人，除聂辰席外，还包括：

总局副局长、党组副书记、中央电视台台长慎海雄，

总局副局长、党组成员田进，

总局副局长、党组成员童刚，

总局副局长、党组成员、国家版权局专职副局长周慧琳，

总局副局长、党组成员、电影局局长张宏森，

总局党组成员、中国国际广播电台台长王庚年，

总局党组成员、中央人民广播电台台长阎晓明。

日前公布的《国务院机构改革方案》提出：在国家新闻出版广电总局广播电视管理职责的基础上组建国家广播电视总局，作为国务院直属机构。不再保留国家新闻出版广电总局。

可以看出，较之于改革前，新的广电总局不再管理“新闻”与“出版”两项工作，聂辰席也不再保留“国家版权局局长”这一职务。

2月底，十九届三中全会审议通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》。3月，全国两会上公布了《国务院机构改革方案》，国家机构改革的“上半场”拉开帷幕，党的机构改革的“下半场”也呼之欲出。

3月12日至17日，丁薛祥、刘鹤、杨晓渡、陈希、郭声琨、黄坤明六位政治局委员连续在《人民日报》上发表署名文章，向广大党员干部讲解这次改革的重要意义和设计思路，信息量极大。

国务院副总理刘鹤在《深化党和国家机构改革是一场深刻变革》中指出，加强党的全面领导是核心问题，要统筹设置党政机构，党的有关机构可以同职能相近、联系紧密的其他部门统筹设置，实行合并设立或合署办公。

广电系统的改革不仅发生在领导层，也惠及普通职工。据报道，中央电视台已在用工体制上实现了初步的改革，其中包括：完成了对过去“企聘”（劳务派遣）员工向“台聘”员工的转聘；过去的部分“台聘”员工也获得了“事业编制”。此举被认为是加大力度留住人才，提高员工的工作积极性和创造性，打破央视的“中年困惑”。

我国的广播影视机构经历过多次改革变迁，改革开放前设立过中国广播事业管理处、广播事业局、中央广播事业局等部门。

1982年，广播电视部成立，为国务院组成部门；1986年，扩容为广播电影电视部。

1998年，国家广播电影电视总局成立，成为国务院直属机构。

2013年，国家新闻出版广电总局组建，仍为国务院直属机构，直到此次改革。

责任编辑：张玉