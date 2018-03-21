在泰国车祸受伤中国游客仍在ICU治疗 无生命危险

新华社曼谷3月21日电（记者汪瑾）记者21日从中国驻宋卡总领馆了解到，20日在泰国南部攀牙府交通事故中受重伤的两名中国游客目前仍在ICU治疗，但无生命危险。

一辆载有8名中国游客的面包车20日上午在从泰国普吉前往攀牙途中与一辆货车相撞，造成泰国司机和1名中国游客死亡，7人受伤。伤者中两人重伤，5人轻伤。

20日下午，中国驻宋卡总领馆副总领事兼驻普吉领事办公室主任马翠宏前往医院探望受伤中国游客，并就伤员后续治疗、游客财物、死者家属赴普吉处理后事等相关事宜同泰方有关部门进行了协调，为中国游客得到最优质最及时治疗及家属赴泰做好保障工作。

普吉府府尹诺拉帕20日下午也到医院探望受伤中国游客，并表示泰国政府高度重视中国游客海上及陆上安全。他说，普吉府与攀牙府将举行旅游、交通、安全等相关部门的联席会议，研究加强执法，减少两府道路交通事故，保障中国游客人身财产安全。

中国驻宋卡总领馆提醒说，普吉、攀牙等地区多山。路窄弯道多，路况复杂，道路安全设施不完善，当地司机行车速度快，交通事故时有发生。（完）

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