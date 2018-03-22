北青报：全面取消5项加分项目 让高考更公平

3月21日，教育部发布《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》，对今年的高校招生作出部署。《通知》指出，要进一步提高中西部地区及人口大省高考录取率，中央部门所属高校要向重点高校录取比例相对较低的省份倾斜；全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。

高考加分造假现象必须整治

丁家发

高考曾被形容为“千军万马过独木桥”，考生之间的竞争非常激烈，社会关注度高。一年一度的高考即将到来，教育部发布通知，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等5项全国性高考加分项目，彻底堵住了这5项加分项目造假的漏洞。此举有利于充分保障广大考生的切身利益，让高考选拔更加公平。

高考被公认为一种最公平的选拔考试，没有贵贱之分，不管你是达官贵人的子女，还是一介寒门学子，所有考生在高考面前一律平等。一直以来，高考选拔主要还是以分数论“英雄”，为了能够选拔在某些方面有特长或有特殊才能的考生，教育部门相继出台了一系列高考加分项目，特别是全国性高考加分项目，让高考选拔不再“唯分数论”。这样的加分政策确实起到了一定的积极效果，优先选拔了一大批特殊人才。

然而，近年来一些地方愈演愈烈的加分造假现象，饱受广大考生和家长的诟病。如辽宁本溪高中2014年1000余名高考生中，“二级运动员”的数量竟高达87人，占考生总数近10%。按照当年的加分政策，这些所谓的体育特长生，可享受高考加10分的待遇。在社会的广泛质疑之下，最终揭开了当地高考体育特长生加分造假的黑幕。而类似的高考加分造假现象，在全国各地也屡屡被曝光。可以说，加分造假为一小部分考生在高考中开了一道“后门”，严重侵害了广大考生的利益，也让最公平的选拔考试制度“蒙羞”。

高考的目的是公平公正地选拔人才。尽管现在全国各省区的高考录取率已大大提高，大部分考生都能进入高校，不再是“过独木桥”，但数量相对稀少的重点院校竞争还是相当激烈的，高考成绩多1分就能挤掉“千军万马”，如果加上10分，不知要踹下去多少“冤死鬼”。

在全国性高考加分项目中，奥林匹克竞赛、科技类竞赛要靠真才实学，造假的难度大；而体育特长生、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹的，造起假来相对容易一点。有些地方甚至出现了体育特长生造假“利益链”，考生只要缴纳一笔不菲的费用，就能通过暗中运作被评定为“二级运动员”而获得高考加分资格，辽宁本溪高中考生加分造假就是典型的案例。因此，加分造假现象必须整治，才能保证高考选拔的公平性，而整治最有效的手段，就是取消这些高考加分项目，这也是社会各界多年来的呼声。今年教育部全面取消5项高考全国性加分项目，既顺应了民意，也让高考选拔制度更加公平公正。

笔者认为，取消加分项目，高考也不能再回到过去的“唯分数论”。在探索全面素质教育考评选拔机制和高考制度改革的同时，对少数真正的体育特长生或有特殊才能的考生，还可以通过自主招生、破格录取等特别渠道选拔到高校深造。但录取过程中必须严格把关，体现公平公正，防止造假或舞弊行为。

由行政评价转向学校自主招生

熊丙奇

我国之所以要取消高考奖励性质加分，是因为高考加分在实际操作中出现异化，包括异化为加分教育，滋生造假丑闻。而这都与加分的操作模式有关，是由教育行政部门认定加分，并把加分加到高考原始分上，以加分后的高考分数进行录取。这令加分收益巨大，所有高校、专业都认可，也促使加分功利化，学生特长和报考专业没有关系，大学也对学生的特长评价没有话语权。

由学校根据本校的办学定位、育人要求，评价学生的特长，这是发达国家一流大学招生的基本模式。我国在取消高考奖励性质加分之后，把所有加分奖励项目，纳入高校自主招生和综合素质评价录取之中，采取的就是由大学来评价学生特长与综合素质的做法。这一做法相比以前的高考加分政策，有诸多进步之处：

其一，特长生、竞赛获奖的利益减少，只有报考高校、专业认可，才管用。比如，我国实行自主招生改革的90所高校，在2015年之后，大都明确提出申请者的获奖、特长要与申请专业相关，否则通不过初审。其二，在通过初审后，大学要对入围的申请者进行笔试、面试，进一步考察学生的兴趣、特长，是否达到本校招收拔尖人才的要求。

当然，我国高校进行的自主招生试点，还是有限的自主招生，获得自主招生资格的学生，只是获得一定的录取优惠（最大的优惠是达到重点线即可录取，少数是直接录取），因此，这也让部分学生、家长，把参加自主招生，视为变相的高考加分。一些培训机构也以通过自主招生，可以以较低分进名校来吸引学生参加自主招生培训。

这需要进一步推进自主招生改革。2015年，我国高校自主招生从高考之前调整到高考之后，但总体录取规则未变，还是学生参加学校测试，获得录取优惠，再按录取优惠填报志愿。这只给学校有限的自主权，并没有扩大学生的选择权，学生即便获得多校自主招生录取优惠，大多只能选择一所报考，拿到一校录取通知书。因此，自主招生被理解为高考录取优惠，也不奇怪。

我国高校的自主招生，完全可实行统一高考+学校完全自主+学生和学校双选的方式。可在高考成绩公布后，由自主招生高校自主提出申请者的成绩要求，达到成绩要求的学生可同时申请若干所大学，大学结合申请者的统一高考成绩、大学面试考察成绩、学生特长、中学综合素质独立进行评价录取，一名学生可获得多所大学录取通知书再做选择。如此，自主招生的大学会建立多元评价体系，学生、家长和舆论关注的就不再是分数，以及录取优惠。

舆论会担心这一方式的公平、公正。而其实，这一方式的公平、公正，可以通过统一高考成绩要求、大学招生信息公开、学生和学校双选，以及大学招生委员会建设加以保障。目前，我国只有90所高校进行5%自主招生改革，完全可以对这部分改革按新方式探索，如果探索成熟，可进一步扩大。这会推进整体高考改革，也给全社会带来新的多元教育观、人才观。

责任编辑：张建利