陆昊执掌新组建的自然资源部 成国务院最年轻部长

原标题：再见，陆省长；你好，陆部长！

来源：长安街知事

撰文 | 高楼

2013年3月20日，陆昊出任黑龙江省委副书记，并很快就任省长；2018年3月19日，他被任命为国务院自然资源部部长。整整5年过去，陆昊完成了从省长到部长的“转身”。

近日，黑龙江当地媒体以《五年，陆昊与黑龙江》为题，回顾了陆昊在白山黑水间的工作成绩，并表达祝福：“再见，陆昊省长！你好，陆昊部长！”

《国务院机构改革方案》中，第一条就是“组建自然资源部”。它整合了来自国土资源部、国家发改委、住建部、水利部、农业部、国家林业局、国家海洋局、国家测绘地理信息局共8个部级单位的职责，管理对象包括土地、矿产、湖泊、河流、湿地、森林、草原、海洋等。

在“绿水青山就是金山银山”理念被写入十九大报告的背景下，称自然资源部为国务院任务最重的部委之一，不算夸张。作为执掌这个全新部门的首任部长，陆昊未来的作为值得期待。

管理自然资源，肯定要经常“上山下湖”，对此陆昊并不陌生。例如，他曾深入黑龙江的多个林区，就林区的转型发展进行调研。陆昊建议，林区要依托森林资源和生态化优势，大力发展林下食品工业、木材加工业、畜牧业、花卉苗木业、旅游业等。

今年全国两会上，陆昊谈及黑龙江发展面临的问题，表面看是经济结构问题，背后是体制机制问题，实质上存在市场经济意识不强、市场化程度不高等深层次问题。

“过去我们就是种粮食、交粮库，现在开始面向市场搞营销，注重怎么种，更注重怎么卖得好，卖个合理的价格。农民的思想观念、经营方式发生了重大变化。就在过去这一年，几十年的老办法都变了。”陆昊说。

为了帮农民们“卖个合理的价格”，陆昊亲自上场讲课。2017年5月10日，他在一场电视电话会议上向全省近万名农民创业者和农业经营主体负责人讲起了营销“经”。

陆昊一共总结了16条营销要诀，包括“持续研究市场变化”、“结合地理标识培育大品牌”、“用足、用够互联网”、“舍得花钱请营销高手、建营销渠道、研究营销”、“善于融入城里人的商业活动”等等。

互联网如何“+”农业？陆昊举例子说，自己刚来黑龙江第一次到水稻育秧大棚时，就被稻花香的香味儿震住了。现在可以用手机展示农作物种植全过程，如果再研究出散发出模拟稻花香味道的智能推销设备，一定有利于龙江大米等农产品的销售，“要是从像手机这类移动终端感应设备上就能闻到我们稻花香的那个味儿，那就神了，科技人员可以研究研究。”

陆昊还现场推荐了几本“宝典”——麦肯锡、尼尔森、农业部农研中心等权威市场研究机构的最新消费趋势报告，“不少干部不关注尼尔森这类机构的研究报告、不关注市场发展趋势变化，农民朋友可能更不熟悉，以后要多掌握这些行业变化情况，就像你们熟悉农作物何时长几片叶子、用什么种子好一样”。

这不是陆昊第一次给干部群众“开书单”。2015年6月，他就强调政府部门和相关企业要注意学习全球产业界、学术界关于互联网经济的经典著作，如凯文·凯利的《失控》《新经济新规则》、杰里米·里夫金的《零边际成本社会》。据报道，陆昊当时用了两句话来解释互联网思维：“蜂群远比一头狮子更厉害”和“羊毛出在狗身上，猪来买单”。

过去3年，黑龙江的GDP增长分别为5.7%、6.1%和6.4%，稳步回升的势头明显，而且在东三省位列第一。今年全国两会上，有记者提问黑龙江未来发展的底气和信息在哪里？陆昊回答，“信心首先来自于正义的力量。”

他表示，以习近平同志为核心的党中央持续推进全面从严治党、新一届省委坚决贯彻中央部署、广大黑龙江干部群众对加快发展的强烈愿望和感情共识，这些都形成了推动发展的正义力量。

5年前，陆昊是最年轻的省长，如今，他是国务院最年轻的部长。然而，陆昊对自己早有定位，2013年他初到东北时就说过：“我清醒地认识到，自己今天的舞台是党给的，是人民给的。”

责任编辑：张玉