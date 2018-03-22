刘奇履新江西省委书记：全心全意为“老俵”服务

原标题：刘奇履新江西省委书记：全心全意为江西“老俵”服务

刘奇 视觉中国 资料

3月21日，江西省委召开全省领导干部会议，中央组织部副部长齐玉同志出席会议并宣布中央决定：刘奇同志任江西省委书记，鹿心社同志不再担任江西省委书记、常委、委员职务。

在决胜全面建成小康社会的历史关键节点，接过江西事业发展的“接力棒”，履新的刘奇书记深知责重如山，他向全省人民发出了这样的铿锵誓言：

作为省委书记，面对为革命作出过重大贡献和巨大牺牲的老区人民，想到九泉之下的26万有名有姓的革命英烈和无数无名英烈，我深知责重如山，唯有发奋工作、造福老区，与全省干部群众同呼吸、与江西发展共命运，努力走好新时代的“长征路”，当好新时代的“答卷人”，才能不辜负以习近平同志为核心的党中央的关怀与重托，不辜负全省人民的信任与期待。

坚决服从中央的决定

我完全拥护，坚决服从中央的决定。中央决定由我任省委书记，这是习近平总书记的重托和党中央的信任，我深感责任重大，使命光荣。我一定尽心竭力、忠于职守，与全省广大干部群众一起干出优异的成绩，回报习近平总书记，回报党中央，回报这片红土地。

一任接着一任干

鹿心社同志来江西工作多年，尤其是担任省委书记以来，团结带领省委一班人，全面落实中央各项决策部署，科学把握省情实际，提出决胜全面建成小康社会、建设富裕美丽幸福现代化江西奋斗目标，明确“创新引领、绿色崛起、担当实干、兴赣富民”工作方针，扎实推进改革创新、产业转型、生态文明建设、脱贫攻坚、从严治党等各项工作，为推动江西经济社会发展倾注了大量心血，作出了重要贡献。

深深爱上了江西这片红土圣地

江西是浸透着革命烈士鲜血的红土圣地，绿水青山辉映着先烈英灵，千里赣江激荡着英雄的交响，红色基因植根血脉，处处彰显着我们党的“初心”和“使命”。伟大的井冈山精神、苏区精神给我深刻的灵魂洗礼，激励我坚定理想信念。习近平新时代中国特色社会主义思想，使我充盈着深沉的历史使命感，让我始终保持前进的力量。两年来，作为一个进口“老俵”，我已深深爱上了这片红土圣地，深深爱上了勤劳质朴的江西“老俵”，我为能够亲身参与江西决胜全面小康的历史进程深感自豪。现在，工作岗位发生了变化。我将始终牢记习近平总书记的教诲和党中央的重托，保持昂扬向上的精神状态，发扬真抓实干的良好作风，一如既往、脚踏实地为江西发展进步贡献智慧力量。

抓住大有可为的历史机遇期

党的十九大鲜明标定，中国特色社会主义进入了新时代。刚刚闭幕的十三届全国人大一次会议，通过了宪法修正案，全票选举习近平总书记为国家主席、中央军委主席。踏上新征程，有习近平总书记掌舵领航，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想光辉指引，我们正处于一个大有可为的历史机遇期。在这样的关键节点、关键时期，接过江西事业发展的“接力棒”，我倍感责任、压力和使命，唯恐能力不足。我一定始终深怀敬畏之心，夙夜在公，毫不懈怠，一定虚心向各位老领导、老同志、班子成员和广大干部群众学习，一定不断充实自己、提高领导能力和工作水平，恳请大家一如既往支持帮助我。

把总书记擘画美好蓝图变为现实

新时代赋予新使命、呼唤新作为。我们要始终牢记习近平总书记对江西工作的殷殷嘱托，主动适应经济发展新常态，着力推动老区加快发展、着力推动生态环境保护、着力推动作风建设，坚持用新发展理念引领发展行动、坚持做好农业农村农民工作、坚持把共享理念落到实处、坚持弘扬井冈山精神，只争朝夕、善作善成，用担当和实干把总书记为我们擘画的美好蓝图一步一步变为现实。

——我们要坚定不移维护、拥戴、紧跟万众爱戴的人民领袖习近平总书记，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，以江西4600万干部群众的实际行动，让习近平新时代中国特色社会主义思想在赣鄱大地落地生根、开花结果。

——我们要坚定不移推动高质量发展，坚持以新发展理念引领发展实践，强化创新驱动，狠抓改革攻坚，加快培育新动能，努力绘就江西高质量发展的新图景。既要有“功成不必在我”的境界和胸襟，更要有“成功路上必有我”的决心和作为，既做显绩、更求潜绩，每年干好几件有力推动发展全局的事情。

——我们要坚定不移做好治山理水显山露水文章，真正把“绿水青山就是金山银山”的理念内化于心、外化于行，全力推进国家生态文明试验区建设，推动绿色崛起，奋力打造美丽中国“江西样板”，让赣鄱大地成为人们深深向往的生态家园。

——我们要坚定不移践行以人民为中心的发展思想。树高万丈不离根，花开千层不离心。要始终与人民心心相印、同甘共苦、团结奋斗，一心一意为人民办实事，尤其要抓好脱贫攻坚这个头等大事和第一民生工程，用勤劳的双手共同托举全面小康梦，让老区人民过上更加富裕幸福的生活。

——我们要坚定不移推进全面从严治党。坚持党对一切工作的领导，不断加强政治建设，认真组织“不忘初心、牢记使命”主题教育，驰而不息推进党风廉政建设，像呵护山清水秀的自然生态一样营造风清气正的政治生态。

全心全意为江西“老俵”服务

我将始终把习近平总书记强调的“信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”作为座右铭，时时处处以身作则、当好表率。带头强化“四个意识”、坚定“四个自信”，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把忠诚刻在灵魂深处、书写在实际行动上，任何时候、任何情况下都始终当好政治上的“明白人”；带头担当实干，坚持发展为先、实干为本，言必信、行必果，不轻诺、诺必践，深入调查研究，沉心静气谋事做事，努力创造经得起实践、人民、历史检验的工作实绩；带头坚持民主集中制，广泛调动各方面积极性，把全省干部群众拢在一起，将全部心思和精力凝聚到造福老区人民的事业上；带头严守法纪，自觉践行“三严三实”，大力弘扬井冈山精神和苏区精神，厚立从政之德，多积尺寸之功，永葆清廉本色，全心全意为江西“老俵”服务。

“乾坤平分昼夜，却是燕子来时。水边新绿野菜，陌上粲然花枝。”春分时节，赣鄱大地绿意已上妆，踏着春的序曲、和着春的东风，让我们朝着美好的目标奋进！

来源：微信公众号“江西日报时政头条”

责任编辑：张岩