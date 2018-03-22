中美贸易战还没打 美国先在陈年旧案上输了一仗

[观察者网综合报道]就在美国白宫吵着要公布对华301调查结果，并采取限制措施之际，美国又在世贸组织（WTO）的陈年旧案上输了一仗。
根据商务部21日晚公告，世界贸易组织当天公布了中国诉美国反补贴措施案（DS437）执行之诉专家组报告，裁决美方全部11项涉案反补贴措施违反世贸规则。
据悉，2012年5月，中方将美对华采取的多项反补贴措施诉诸世贸组织争端解决机制。其中包括铜版纸、太阳能电池板、无缝钢管等等，年出口额涉案金额约72亿美元。
时至昨日，WTO最终裁决全部11项涉案反补贴措施违反世贸规则。
商务部表示，美方在执行世贸裁决过程中仍无视多边规则、继续沿用违规做法。执行专家组的裁决再次证明，美方违反世贸规则、一再滥用贸易救济措施，严重损害了国际贸易环境的公平公正性，削弱了多边贸易体制的稳定性。
同时，商务部强调，中方一贯尊重多边贸易规则，反对滥用贸易救济措施的做法。中方提起执行之诉，是为了维护自身的合法权益，也是为了维护多边贸易体制的权威性和规则的严肃性。
“美方涉案反补贴措施已多次被世贸组织裁决违反多边规则，中方敦促美方，立即采取切实行动，纠正在对华反补贴调查中的错误做法，为中国企业提供公平稳定的国际贸易环境。”
此外，对于301调查，商务部22日回应表示，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。商务部条法司负责人说，我们希望美方能够认清中美经贸关系互利共赢的本质，不要做出损人害己的举动。
商务部强调，经贸关系是中美关系的“压舱石”和“推进器”。两国建交近40年，贸易规模增长了232倍，双向投资累计超过2300亿美元。
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