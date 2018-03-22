世贸组织发布报告：美国纠正对华反补贴违规措施

原标题：世贸组织要求美国纠正对华反补贴违规措施

新华社日内瓦3月21日电（记者凌馨）世界贸易组织21日发布报告指出，尽管美方在2014年世贸组织裁定其部分对华反补贴措施违规后进行了修改，但仍未完全纠正其违规做法，修改后的措施仍不符合世贸组织《补贴与反补贴措施协定》有关规定。

报告同时认为，美方在针对中国产品进行的反补贴调查中利用第三国价格计算补贴幅度的做法也违反了世贸组织有关规定。

中国商务部新闻发言人21日就此表示，本案原审专家组和上诉机构均已裁定美国涉案反补贴措施违反世贸规则，要求美方纠正其违规措施。但美方在执行世贸裁决过程中仍无视多边规则、继续沿用违规做法。执行专家组的裁决再次证明，美方违反世贸规则、一再滥用贸易救济措施，严重损害了国际贸易环境的公平公正性，削弱了多边贸易体制的稳定性。

他强调，中方一贯尊重多边贸易规则，反对滥用贸易救济措施的做法。中方提起执行之诉，是为了维护自身的合法权益，也是为了维护多边贸易体制的权威性和规则的严肃性。

他说，美方涉案反补贴措施已多次被世贸组织裁决违反多边规则，中方敦促美方，立即采取切实行动，纠正在对华反补贴调查中的错误做法，为中国企业提供公平稳定的国际贸易环境。

2012年5月，中国就美国对华油井管、铜版纸、钢制轮毂等22类产品反补贴措施在世贸组织提起诉讼。2014年，世贸组织专家组和上诉机构先后裁定美国相关措施违反世贸规则。由于美国继续沿用违规做法，2016年5月，中国针对美国对该反补贴措施案的执行情况向世贸组织提起诉讼。

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