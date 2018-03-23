王文涛接棒陆昊 来不及告别在高铁上写了一封信

原标题：接捧(编者注：棒)陆昊，王文涛来不及告别，高铁上写了一 封信

编辑 | 子豪

“我亲吻济南地图，这近8000平方公里的济南版图，就像一张拉满弦的弓，充满了蓄势待发的无穷力量，又展现着义无反顾的执着追求。”

3月19日，黑龙江省委原副书记、省长陆昊出任国务院自然资源部部长；22日，中共中央批准：王文涛同志任黑龙江省委委员、常委、副书记。陆昊同志不再担任黑龙江省委副书记、常委、委员职务。于是，王文涛北上“接棒”陆昊。

文章开头这段话，是王文涛对济南的真情告白。山东的小伙伴告诉长安街知事（微信ID：Capitalnews），在高铁上，王文涛写下了一封饱含深情的“告别信”。

公开资料显示，王文涛1964年5月出生于江苏南通。此前曾在上海、云南、江西任职。

2015年3月，王文涛接替落马的王敏担任济南市委书记。作为“救火队长”，王文涛没有让百姓失望。

最近三年，济南重大项目不断推进，包括CBD、地铁建设、北跨、二环、三环建设、做大实体产业等等，城市建设迈上新的台阶，国际化步伐在加快，济南的城市骨架也在做大做强。

“北跨”，是王文涛主政济南时主要推动的项目之一，通过向北跨过黄河，从经济层面解决产业布局、从民生层面解决交通拥堵，促进城市经济发展、提高百姓生活质量。

当地媒体称，不知不觉，济南的路变宽了，地变干净了，天空变透彻了，占道经营的不见了，断头路一个个通了，地铁建设开工了，济南的新格局打开了。

今年全国两会，王文涛曾表示，践行以人民为中心，具体到一座城市，就是要抓住市民最急最忧最怨的问题，一件接着一件办，办一件成一件，才能让群众有越来越多的获得感、越来越浓的幸福感、越来越强的安全感。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，今年全国两会山东代表团第十三次全体会议上，山东代表团团长刘家义主持会议并讲话，副团长龚正、李群、陈辐宽、于晓明出席。排名第二位的副团长王文涛此时已经不在会议名单之中。

在“告别信”中，王文涛提到，成绩的取得，离不开以习近平同志为核心的党中央坚强领导，省委省政府的关心厚爱和省直部门、中央驻济部门的大力支持，更要归功于全市各级党员干部“舍小家、顾大家”的无私情怀和共同努力，归功于700多万济南人民的万众一心、奋力拼搏。

“告别信”全文如下——

亲爱的同事们： 我已踏上北上的征途，匆匆的来不及和大家一一道别，深表歉意！此时此刻我内心满满的不舍难以言表！ 我于2015年3月27日来山东、来济南工作，一晃已经整整3年。一千多个日日夜夜，我也由一个“新济南人”变成了永远的泉城人。人事有代谢，往来成古今。在这道别之际，我想说三句心里话。 第一句，向大家道一声衷心感谢。这三年，对济南来说，是高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央各项决策部署，真抓实干，奋发有为的三年，是全市广大党员干部群众“心齐、气顺、风正、劲足”干事创业的三年，是增强省会意识、体现省会担当，各项事业赶超发展的三年，是城市美誉度、影响力、自豪感快速提升的三年，是市民的获得感幸福感安全感大大增强的三年。这些成绩的取得，离不开以习近平同志为核心的党中央坚强领导，省委省政府的关心厚爱和省直部门、中央驻济部门的大力支持，更要归功于全市各级党员干部“舍小家、顾大家”的无私情怀和共同努力，归功于700多万济南人民的万众一心、奋力拼搏。今天的幸福，是全市人民“撸起 袖子加油干”奋斗出来的。对我个人来讲，能有幸赶上了这个时代，与大家并肩奋斗，共同创造和见证济南这座千年古城发生的日新月异的变化，我感到非常荣幸、非常自豪、非常感激。我感谢中央派我来山东工作的信任和关怀，感谢省委省政府的关心和支持，感谢700多万济南人民和全市各级党员干部给予我的极大信任、鼎力支持和无私帮助，衷心地向大家道一声感谢。同时，由于受能力水平和客观因素的限制，有一些想做却未能做好的事情，也有许多遗憾和不足，在此表示诚挚的歉意，希望大家给予谅解。 第二句，三年时光让我倍加珍惜。能够来山东工作三年，是一种缘分，也是宝贵的人生阅历。在这里的三年时间，必将成为我人生中非常难忘、弥足珍贵的时光。三年来，泉城济南已经成为我深深眷恋的家。大明湖的波光、趵突泉的涌动、千佛山的灵秀，明府城的怀旧，还有骑着自行车穿梭在街巷中的美好记忆，都将永远定格在我的脑海里，保存在我人生的底片中。三年来，我与大家朝夕相处，风雨同舟，一起并肩作战、奋勇拼搏，从“三个维度”看差距、找问题、查不足，谋划济南发展，确定了“打造四个中心，建设现代泉城”的中心任务。共同的事业、共同的目标和共同的奋斗，使我们结下了深厚的情谊，成为了好同志、好同事和好朋友。三年来，我们根据形势任务发展变化，坚持问题导向和目标导向，不断明晰城市前进的路径，从2016年的“433”，到2017年的“453”，再到2018年的“1+454”；从“四个中心”建设的各自为战，到有机融合、协同推进；从科学划定城市边界，形成“原子结构”的城市空间组团式发展，到以“中疏支撑北跨，北跨带动中疏”的“携河发展”……这些都是全市党员干部群众经过思考和实践后做出的正确选择。大家欣喜地感受到，济南的境界高了，主要经济指标增幅开始领跑全省，四个中心建设、各项重点工作和治霾治堵脱贫攻坚三大攻坚战取得明显成效；济南的生态环境发生了明显改善，蓝天白云渐成常态，成立了南部山区管委会，坚持“绿水青山就是金山银山”，共抓大保护、不搞大开发，有效地保护了泉城的“水塔”和“绿肺”；于突破传统思维模式，大胆设计并付诸实践自己的美好梦想，迈出了从“大明湖时代”向“黄河时代”的坚定脚步。济南的干劲足了，“为担当者担当、让实干者实惠”蔚然成风，让广大干部既想干事、又敢干事的保障机制和激励机制形成了完整的体系，反对“自以为是”、反对“撸起 袖子不干活”的摆拍式干部和“撸起 袖子加油喊”的形式主义、官僚主义形成共识。济南的机遇多了，大数据、数创公社、量子通信、济南工研院等开启了“弯道超车，变道换向”的超越之路、创新之路；新旧动能转换先行区撬动了“千年一跨”的“千年机遇”，破解了“中疏”和“北跨”的空间制约。济南的速度快了，“两横三纵”快速路闭环成网，“两环十二射”高快一体路网呼之欲出，轨道交通加快建设，即将圆了泉城人民的“地铁梦”。济南的城市更温暖了，践行以人民为中心的发展思想，通过精细化管理，打造“生命至上、公平正义、共建共享、关爱包容”的有温度的城市。无论是“拆违拆临”中的“先政府后个人，先党员后群众”，还是棚改旧改中的“不与民争利、阳光征收和群众工作方法”；无论是应对极端天气的“宁可十防九空，不可失防万一”，还是道路施工的“少挡一天是一天，少挡一米是一米”的绣花式管理，都是为民情怀的释放，都让这座城市更加温暖。正是因为济南市民的信任、支持和奉献，才支撑我们攻克了一个个难关，感受到了“全国文明城市”二十年梦圆的喜悦，创造了鞭炮禁放的成功样板。这些都将成为我今后干好工作的宝贵财富，始终给予我鞭策和激励。 第三句，衷心祝愿济南的明天更加美好。今后无论走到哪里，在什么工作岗位上，我的齐鲁情怀永存心间，我的泉城情结永远不变。我将永远珍惜这段美好的回忆，永远珍惜和大家结下的情谊。我坚定相信济南的明天更加美好。济南好，大家好。这是我经常挂在嘴边的话，更是我永远的企盼和祝愿。 我亲吻济南地图，这近8000平方公里的济南版图，就像一张拉满弦的弓，充满了蓄势待发的无穷力量，又展现着义无反顾的执着追求。这就像我们在过去几年谋发展、抓落实一样，只要方向正确，就要坚持走下去。济南近年来紧紧围绕“打造四个中心，建设现代泉城”的中心任务，按照“一年有势头，两年有看头，三年有突破”的既定部署，一步一个脚印，一年一个台阶，推动发展取得明显成效。“打造四个中心，建设现代泉城”已经成为了全市上下的共识和共为。开弓没有回头箭。我相信，只要保持定力，久久为功，济南一定能够汇聚像泉群喷涌一样的磅礴力量，创造更大的辉煌。 最后，衷心祝福各位同事：家庭幸福、工作顺利，祝福泉城人民幸福安康，祝福济南的明天更加美好！ 王文涛 2018年3月21日于G208高铁上

王文涛简历

王文涛，男，汉族，1964年5月生，江苏南通人，复旦大学哲学系哲学专业毕业，大学，工商管理硕士，副教授。1994年12月加入中国共产党，1985年7月参加工作。

先后在上海航天职工大学团委、学生科工作。

1992.06 历任上海航天职工大学学历教育科科长、复印机销售部副总经理，上海航天职工大学校长助理、复印机销售部总经理，上海航天职工大学副校长，上海市松江区发展计划委主任

2002.01 上海市松江区副区长

2005.01 云南省昆明市委副书记，代市长、市长

2007.06 上海市黄浦区委副书记，代区长、区长

2008.02 上海市黄浦区委书记、区长

2008.06 上海市黄浦区委书记

2011.04 江西省委常委、南昌市委书记

2015.03 山东省委常委、济南市委书记

2017.03 山东省委副书记、济南市委书记

2017.04 山东省委副书记兼省委党校校长，济南市委书记

十八届中央候补委员，第十九届中央候补委员。云南省八届省委委员，江西省十三届省委委员，山东省十届省委委员。

责任编辑：张岩