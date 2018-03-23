水利部部长鄂竟平任部党组书记(图/简历)

鄂竟平 东方IC 资料图

原标题：水利部部长鄂竟平任部党组书记

3月22日上午，水利部召开干部大会，宣布中央关于水利部领导班子调整的决定，鄂竟平同志任水利部部长、党组书记。中组部副部长邓声明宣读中央决定并讲话。

水利部和原三峡办、原南水北调办领导班子成员，近期退出水利部领导班子的老同志，水利部机关正处级以上干部和在京直属单位主要负责人，原三峡办、原南水北调办机关和在京直属单位司局级干部参加会议。

鄂竟平简历

鄂竟平，1956年1月生，汉族，河北乐亭人，1977年1月加入中国共产党，1973年2月参加工作，华北水利水电学院水工专业大学毕业，教授级高级工程师。

1973年2月吉林省梨树县白山公社知青。1975年9月吉林省水电学校学生。1977年8月吉林省水利设计院干部。1979年9月华北水利水电学院水工专业学生。1983年8月先后任水电部、水利部办公厅部长秘书、计划司干部、计划司计划处副处长、计划司计划处处长、计划司副司长。1993年6月先后任海河水利委员会副主任、党组副书记，主任、党组书记。1997年5月任黄河水利委员会主任、党组书记。2001年5月任水利部党组成员、国家防汛抗旱总指挥部秘书长兼办公室主任。2003年8月任水利部副部长、党组成员、国家防汛抗旱总指挥部秘书长兼办公室主任。2008年7月任水利部党组副书记、副部长、国家防汛抗旱总指挥部秘书长兼办公室主任。2009年4月任水利部党组副书记、副部长、国家防汛抗旱总指挥部副总指挥。2010年7月任国务院南水北调工程建设委员会办公室党组书记、主任。

责任编辑：张义凌