新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

王文涛不再担任山东省委副书记济南市委书记

王文涛不再担任山东省委副书记济南市委书记
2018年03月24日 20:18 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：王文涛同志不再担任山东省委副书记、济南市委书记

王文涛 资料图王文涛 资料图

　　日前，中共中央批准：王文涛同志不再担任山东省委副书记、常委、委员和济南市委书记职务，另有任用。 

　　来源：闪电新闻客户端

　　王文涛 简历

　　王文涛，男，汉族，1964年5月生，江苏南通人，复旦大学哲学系哲学专业毕业，大学，工商管理硕士，副教授。1994年12月加入中国共产党，1985年7月参加工作。

　　先后在上海航天职工大学团委、学生科工作。

　　1992.06 历任上海航天职工大学学历教育科科长、复印机销售部副总经理，上海航天职工大学校长助理、复印机销售部总经理，上海航天职工大学副校长，上海市松江区发展计划委主任

　　2002.01 上海市松江区副区长

　　2005.01 云南省昆明市委副书记，代市长、市长

　　2007.06 上海市黄浦区委副书记，代区长、区长

　　2008.02 上海市黄浦区委书记、区长

　　2008.06 上海市黄浦区委书记

　　2011.04 江西省委常委、南昌市委书记

　　2015.03 山东省委常委、济南市委书记

　　2017.03 山东省委副书记、济南市委书记

　　2017.04 山东省委副书记兼省委党校校长，济南市委书记

　　2018.03 黑龙江省委副书记

　　十八届中央候补委员，第十九届中央候补委员。云南省八届省委委员，江西省十三届省委委员，山东省十届省委委员。

　　（简历来源：人民网）

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区