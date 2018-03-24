王文涛不再担任山东省委副书记济南市委书记

原标题：王文涛同志不再担任山东省委副书记、济南市委书记

王文涛 资料图

日前，中共中央批准：王文涛同志不再担任山东省委副书记、常委、委员和济南市委书记职务，另有任用。

来源：闪电新闻客户端

王文涛 简历

王文涛，男，汉族，1964年5月生，江苏南通人，复旦大学哲学系哲学专业毕业，大学，工商管理硕士，副教授。1994年12月加入中国共产党，1985年7月参加工作。

先后在上海航天职工大学团委、学生科工作。

1992.06 历任上海航天职工大学学历教育科科长、复印机销售部副总经理，上海航天职工大学校长助理、复印机销售部总经理，上海航天职工大学副校长，上海市松江区发展计划委主任

2002.01 上海市松江区副区长

2005.01 云南省昆明市委副书记，代市长、市长

2007.06 上海市黄浦区委副书记，代区长、区长

2008.02 上海市黄浦区委书记、区长

2008.06 上海市黄浦区委书记

2011.04 江西省委常委、南昌市委书记

2015.03 山东省委常委、济南市委书记

2017.03 山东省委副书记、济南市委书记

2017.04 山东省委副书记兼省委党校校长，济南市委书记

2018.03 黑龙江省委副书记

十八届中央候补委员，第十九届中央候补委员。云南省八届省委委员，江西省十三届省委委员，山东省十届省委委员。

（简历来源：人民网）

责任编辑：桂强